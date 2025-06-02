2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenler için düzenlenecek yaz dönemi mesleki gelişim çalışmalarıyla ilgili ayrıntılar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, haziran ayında başlayacak olan seminer sürecinde toplam beş gün boyunca çeşitli eğitim faaliyetlerine katılacak. Uygulamanın online mı yoksa yüz yüze mi olacağı konusu ise birçok öğretmenin gündeminde yer alıyor. İşte merak edilenler...