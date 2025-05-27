2025 ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

1. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep etmelilerdir.

3. Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi yapılmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

5. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 1 Eylül 2025 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının bulunduğu ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

6. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 1 Eylül 2025 tarihine kadar sona ereceğini beyan edenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

7. 2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında atananlar ile 2025 Yılı Özel Program ve Proje Okullarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirmeler kapsamında atananlar/görevlendirilenler bu Duyuru kapsamında başvuru yapamayacaklardır.