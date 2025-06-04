DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler 3 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

2. Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden biri 3-4 Haziran 2025 tarihleri arasında kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuç sayfası üzerinden iptal talebinde bulunduktan sonra eşinin atandığı ile aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

3. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir. Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak eşinin atandığı ile atama işlemi gerçekleşmemesi halinde bu Duyuru kapsamında gerçekleşen atama işlemi öğretmenin görevden ayrılmamış olma şartıyla 6-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuç sayfası üzerinden iptal talebinde bulunabilecektir. Atama kararnamesi iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında boş norm kadro bulunmayanlar hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir.

4. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan öğretmen atamasının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç aynı atama döneminde ayrıldığı il’e mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.