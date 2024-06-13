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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmen seminer yerleri belli oldu mu? MEB Öğretmen seminerleri yüz yüze mi, nasıl ve ne zaman yapılacak?

        Öğretmen seminer yerleri belli oldu mu? MEB Öğretmen seminer takvimi

        Okullar 14 Haziran Cuma günü kapanıyor. Yaz tatili süreci başlarken öğretmenlerin seminer yerleri merak ediliyor. Öğretmenler mesleki çalışmalar için yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki Öğretmen seminer yerleri belli oldu mu, yüz yüze mi, nasıl ve ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen seminerleri takvimi 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 12:49 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:07
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        Öğretmen seminer yerleri ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 14 Haziran okulların kapanmasının ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı müjdesi Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kurban Bayramı sonrası öğretmenlerin seminerlerinin başlaması bekleniyor. İşte Öğretmen seminer yerleri hakkında detaylar

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        ÖĞRETMEN SEMİNER YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        Öğretmen seminer yerleri henüz açıklanmadı. Seminer yerlerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

        Mesleki çalışma programları, bayram sonrası idari tatil olması halinde 5 günde uygulanacak. İki gün ortak metnin incelemesi, 2 gün programı değişen öğretmenlerin zümre şeklinde program incelemesi, bir gün de kurul komisyon çalışmaları yapılacak.

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        ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

        Okullar 14 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla son bulacak. Öğretmenler, Kurban Bayramı tatilinin sonrası 24-28 Haziran'da mesleki çalışma programlarına katılacak.

        ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ?

        Seminerler yüz yüze yapılacak.

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