Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Öğretmen servisi kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı | Son dakika haberleri

        Öğretmen servisi kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 00:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Ulviya Çoban (47) hayatını kaybetti, 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kelkit-Erzincan kara yolu Balkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Yeniyol 75’inci Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Ali D. idaresindeki servis minibüsü, karşı yönden ilçe merkezine seyreden Nafiz A.’nın kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

        Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Ulviya Çoban’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, araçlarda bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

