Öğretmene 'cinsel istismar'dan 35 yıl ceza!

Samsun'da bir ilkokulda 5 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yüksel Özkan'ın (51) cezası belli oldu.

DHA'nın haberine göre, İlkadım ilçesindeki bir ilkokulda, geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan'ın bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Harekete geçen ekipler, geçen yıl 14 Aralık'ta Özkan'ı gözaltına aldı.

TACİZDEN YARGILANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası alan Özkan'ın, Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği ortaya çıktı.