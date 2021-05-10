Öğretmenler ek ders ücreti alacak mı? 2021 öğretmenlere ek ders ücreti ne kadar? Sorusu öğretmenler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin net ek ders ücretini açıkladı.

İDARİ İZİNLERDE ÖĞRETMENLER EK DERS ÜCRETİ ALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

UNVAN Ek Ders(%15) Ek Ders(%20) Öğretmen 21,13 TL 20,07 TL Sözleşmeli Öğretmen 18,14 TL 17,23 TL Ücretli Öğretmen 21,38 TL 20,31 TL

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Yılın ilk 4 aylık enflasyonunun kümülatif olarak %5.45'i aşması, mayıs ayı beklentilerinin yükselmesi ile enflasyon farkı ile birlikte yaklaşık olarak öğretmenlerin ek ders ücretlerinin de %8.10 zamlanma ihtimali yüksektir.

2021 yılı temmuz ayı itibariyle %8.10 zam ek ders ücretlerine yansıtıldığında öğretmenlerin net ek ders ücretleri şöyle olmaktadır:

*Hesaplamalar %15 ve %20 vergi dilimlerine göre ayrı ayrı yapılmıştır. Temmuz ayından sonra öğretmenlerin büyük bölümü %20'lik vergi dilimi kesintisi sonrası ödeme alacaktır.

*Hesaplanan tutar gündüz ek ders ücretidir.

*Hesaplamalar %8.1 zam oranı baz alınarak yapılmıştır. Açıklanacak enflasyon rakamlarına göre zam oranı ve miktarı küçük farklılıklar gösterebilir.