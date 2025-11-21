Öğretmenler Günü tarihi: Öğretmenler Günü ne zaman, bu hafta mı?
Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Her yıl ülkemizde kasım ayında öğretmenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan Öğretmenler Günü, birçok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü kutlanmaktadır. Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanını aldığı gün olarak kabul edilen bu anlamlı gün, her yıl ülkemizde çeşitli etkinlikle kutlanmaktadır. Bu önemli gün için hazırlıkların sonuna gelirken, Öğretmenler Günü tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, bu hafta mı? İşte Öğretmenler Günü'ne özel hediye önerileri...
Öğretmenler Günü'ne kısa bir süre kalırken, öğrencilerin tatlı telaşı başladı. Bu kutlu günde öğretmenine hediye alıp mutlu etmek isteyen öğrenciler, Öğretmenler Günü tarihini araştırmaya başladı. Peki Öğretmenler Günü ne zaman, kaç gün kaldı, bu hafta mı? İşte Öğretmenler Günü'ne ilişkin tüm detaylar...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Öğretmenler Günü'nün tarihi, Türkiye Cumhuriyeti için sabittir ancak denk geldiği gün her yıl değişmektedir. Her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan bu özel gün 2025 yılında Pazartesi gününe denk gelecek.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ
Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu uygulama 1981 yılından itibaren uygulanmaktadır. 24 Kasım 1928, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NE ÖZEL HEDİYE ÖNERİLERİ
ÇİÇEK
Özellikle kadın öğretmenlere alınabilecek hediyelerin başında çiçek gelir. Öğretmenlere hediye edilecek olan çiçekler, onların mutlu olmasını sağlayabilir ve aynı zamanda öğretmeninizin değerli olduğunu hissettirebilirsiniz. Bu nedenle öğretmenler günü hediyesi için kararsız kalan öğrenciler, çiçek almayı tercih edebilir.
KİŞİYE ÖZEL KALEM
Günümüzde çok tercih edilen bir hediye olmasa da, kişiye özel kalemler ile öğretmeninizi sevindirebilirsiniz. Gündelik yaşamda öğretmenler kalemleri sık sık kullanmaktadır. Bu nedenle öğretmeninize hediye edebileceğiniz kalem ile mutlu edebilirsiniz. Özellikle isim ve soy isim baş harflerini yazdırarak verebileceğiniz kalem hediyesi ile anlamlı bir hediye vermiş olursunuz.
CÜZDAN
Öğretmeninize alacağınız hediyenin günlük hayatta kullanılabilir olmasını istiyorsanız, cüzdan almak iyi bir tercih olabilir. Öğretmene alınacak hediyeler arasında yer alan cüzdan ile, öğretmeninize günlük olarak kullanabileceği ve kullanırken sizi hatırlayacağı bir hediye verebilirsiniz.
FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ
Öğretmenlerinizin evinde kullanabileceği hediyelerden olan fotoğraf çerçevesi ile öğretmeninize güzel bir hediye verebilirsiniz. Evin duvarına asılacak bir fotoğraf çerçevesi ile öğretmeninizin fotoğraflarını asabileceği bir hediye vermiş olursunuz. Fotoğraf çerçeveleri de türüne ve boyutuna göre değişiklik gösterebilir.
ÇANTA
Öğretmenler günü hediyeleri araştırmasını yapan öğrenciler için bir diğer seçenek de çantadır. Çanta, hem kadın öğretmenlerin hem de erkek öğretmenlerin kullandığı bir eşyadır. Kadın öğretmenler için hoş görünümlü ve kullanışlı bir kol çantası, erkek öğretmenler için de dosya çantası veya laptop çantası hediyesi vermek oldukça mantıklıdır.