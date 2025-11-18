Öğretmenler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? 2025 Öğretmenler Günü tarihi
Kasım ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte, öğretmenlerin emek ve fedakârlığını hatırlatan Öğretmenler Günü yeniden gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler ve eğitimciler, okullarda düzenlenecek kutlamalara hazırlanırken, 2025 Öğretmenler Günü'nün hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanını aldığı gün olarak kabul edilen bu anlamlı tarih, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte Öğretmenler Günü tarihi...
Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen, yaklaşan Öğretmenler Günü için geri sayıma başladı. Eğitim camiasının en özel günlerinden biri olarak kabul edilen bu tarih, hem okullarda hem de kamu kurumlarında yapılacak etkinliklerle anlam kazanacak. Peki 2025 yılında Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? Bu sorunun yanıtı, şimdiden kutlama hazırlıklarına başlayanların gündeminde. İşte merak edilenler...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Öğretmenler Günü'nün tarihi, Türkiye Cumhuriyeti için sabittir ancak denk geldiği gün her yıl değişmektedir. Her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan bu özel gün 2025 yılında Pazartesi gününe denk gelecek.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ
Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu uygulama 1981 yılından itibaren uygulanmaktadır. 24 Kasım 1928, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.