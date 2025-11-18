Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Öğretmenler Günü tarihi 2025: Öğretmenler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı?

        Öğretmenler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? 2025 Öğretmenler Günü tarihi

        Kasım ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte, öğretmenlerin emek ve fedakârlığını hatırlatan Öğretmenler Günü yeniden gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler ve eğitimciler, okullarda düzenlenecek kutlamalara hazırlanırken, 2025 Öğretmenler Günü'nün hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanını aldığı gün olarak kabul edilen bu anlamlı tarih, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte Öğretmenler Günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 19:49 Güncelleme: 18.11.2025 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen, yaklaşan Öğretmenler Günü için geri sayıma başladı. Eğitim camiasının en özel günlerinden biri olarak kabul edilen bu tarih, hem okullarda hem de kamu kurumlarında yapılacak etkinliklerle anlam kazanacak. Peki 2025 yılında Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? Bu sorunun yanıtı, şimdiden kutlama hazırlıklarına başlayanların gündeminde. İşte merak edilenler...

        2

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

        Öğretmenler Günü'nün tarihi, Türkiye Cumhuriyeti için sabittir ancak denk geldiği gün her yıl değişmektedir. Her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan bu özel gün 2025 yılında Pazartesi gününe denk gelecek.

        3

        24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ

        Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu uygulama 1981 yılından itibaren uygulanmaktadır. 24 Kasım 1928, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

        4

        Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i