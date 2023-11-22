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        Haberler Gündem Eğitim Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak

        Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak

        Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü haftası kapsamında özel indirimlerin uygulanacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:04
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        Öğretmenlere 24 Kasım indirimleri uygulanacak
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından öğretmenlere 24-30 Kasım Öğretmenler Günü haftasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ana hat trenlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

        İndirimden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenler ile araştırma merkezleri dahil yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları ve yabancı ülkelerde çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenler de faydalanabilecek.

        İndirim uygulamasından faydalanabilmeleri için öğretmenlerin kimlik kartlarını göstermeleri yeterli olacak.

        PTT YÜZDE 20 İNDİRİM UYGULAYACAK

        Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 20-25 Kasım'da öğretmenlerin yurt içi varışlı APS, kurye ve posta kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim uygulayacak.

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        Öğretmenler, 24 Kasım'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Van ve Kayseri devlet tiyatroları müdürlükleri yerleşik sahnelerinden 4 ücretsiz bilet alabilecek.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ise Öğretmenler Günü ve haftası dolayısıyla 23-26 Kasım'da "yayinsatis.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden yüzde 40 indirimli kitap kampanyası düzenleyecek.

        Bu kapsamda 150 lira ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanacak.

        Kampanya kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan öğretmenler ve birlikte seyahat ettikleri eş ve çocukları ile YÖK'e bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve birlikte seyahat ettikleri eş ve çocuklarına net ücretler üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

        Türk Hava Yolları da Öğretmenler Günü dolayısıyla, Miles&Smiles üyesi öğretmenlerin eş ve çocuklarına 20 Nisan 2024'e kadar yurt içi seyahatlerinde yüzde 20 indirim yapacak.

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