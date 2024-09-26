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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmenlere eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Kırtasiye/eğitim ödeneği ücreti ne kadar?

        Öğretmenlere eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Kırtasiye/eğitim ödeneği ücreti ne kadar?

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 9 Eylül'de açıldı. Binlerce öğretmen her yıl eğitim ödeneği alıyor. Bölgelere göre değişiklik gösteren eğitim ödeneğinin yatacağı tarih merak ediliyor. Peki Öğretmenlere eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Kırtasiye/eğitim ödeneği ücreti ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:12
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        MEB'e bağlı okullarda çalışan öğretmenlere ödenecek kırtasiye parası geçtiğimiz yıl eylül ayında yatırılmaya başlanmıştı. 7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti belirlendi. Peki Öğretmenlere eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak, eğitim ödeneği ücreti ne kadar?

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        ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 tarihinde açıldı. 2024-2025 yılı öğretmen kırtasiye yardımı ödemelerinin 2 Eylül itibari ile yapılacağı duyurulmuştu. Ancak henüz ödemeler hesaplara geçmedi. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler Eylül ayının ortasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler de göz önüne alındığında bu yıl ödemelerin eylül ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

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        ÖĞRETMEN KIRTASİYE ÜCRETİ 2024-2025 NE KADAR ÖDENECEK?

        7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

        EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.

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