Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyuruları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyurular yayımlandı.

Yer değişliği işlemleri, önceki yıllardan farklı olarak "il içinde ilçe grupları arasında" ve "iller arası" olarak iki ayrı takvim sürecinde gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içinde ilçe grupları arasında ya da iller arası yer değiştirme başvuruları, duyurularda yapılan açıklamalar doğrultusunda alınacak.

İL İÇİ İLÇE GRUPLARI ARASINDA YER DEĞİŞTİRME

İl içinde ilçe grupları arasında yer değiştirme için öğretmenler ön başvuru aşamasında 14-19 Ocak 2026 tarihlerinde belgeleri ile mazeretlerini bildirecek.

Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 20-22 Ocak 2026'da tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar 23 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 23 Ocak 2026 itibarıyla yapılabilecek.