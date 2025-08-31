Habertürk
        Oğulcan Çağlayan: Bazen doğru zamanda gitmeyi bilmek gerekir

        Oğulcan Çağlayan: Bazen doğru zamanda gitmeyi bilmek gerekir

        Kocaelispor'dan ayrılıp Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK'ya 2 yıllık imza atan Oğulcan Çağlayan camiaya veda etti. Çağlayan, "Hikayenin bu kadar mükemmel olacağını düşünememiştim. Ama bazen doğru zamanda gitmeyi bilmek gerekir" dedi.

        Giriş: 31.08.2025 - 20:00 Güncelleme: 31.08.2025 - 20:00
        "Bazen doğru zamanda gitmeyi bilmek gerekir"
        Geçen sezon alınan şampiyonlukta ve Kocaelispor'un Trendol Süper Lig'e çıkmasında önemli payı bulunan Oğulcan Çağlayan takımdan ayrıldı.

        1. Lig ekibi Çorum FK'ya 2 yıllık imza atan Çağlayan, Kocaelispor taraftarına ve camiasına veda mesajı yayımlayarak, şu ifadelere yer verdi:

        Burunga’da kapıdan ilk girdiğimde burada güzel şeyler yaşayacağımı düşünüyordum ama açık konuşmak gerekirse bu hikâyenin bu kadar mükemmel olacağını ben de düşünememiştim. Amatörden Süper Lig’e verdiğiniz onurlu mücadelenin bir parçası olduğum için, bu şanlı formayı terlettiğim için bir ömür gurur duyacağım. Lâkin bazen hikâyelerin mükemmel hatırlanması için doğru zamanda gitmeyi de bilmek gerekir. Kocaeli’yi ve burada yaşadıklarımı hayatım boyunca unutmayacağım. İki tarafın menfaatleri doğrultusunda ayrılmak en doğru seçenekti. Kocaelispor, umarım uzun yıllar Süper Lig’de kalır; kalbim hep sizinle olacak.

