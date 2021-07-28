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Haberler Magazin Oğulcan Engin: Tatil bitti, işimin başındayım - Magazin haberleri
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Oğulcan Engin: Tatil bitti, işimin başındayım

Seda Sayan ve Sinan Engin'in işletmeci oğulları Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden Engin, "Tatil bitti, işimin başındayım." dedi

Oğulcan Engin: Tatil bitti, işimin başındayım - Magazin haberleri
"Tatil bitti, işimin başındayım"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İşletmeci Oğulcan Engin, geçtiğimiz gün Cihangir'de sahibi olduğu bir mekanın önünde görüntülendi. Engin, motosikletinin üzerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çeşme tatili sonrası işinin başına döndüğünü belirten Oğulcan Engin, "Trafikten kaçmanın en güzel yolu bu... İşe gelip, gitmemi kolaylaştırıyor." dedi.

"İNSAN İDARE ETMEK ZOR"

Geçtiğimiz günlerde mekanla ilgili incelemelerde bulunan Engin, pandemi döneminin kendilerini etkilediğini açıklamıştı. Engin, "Herkes etkilendiği gibi bu dönemde biz de etkilendik. Toparlamaya çalışıyoruz. İşletmecilik zor iş. Mekan sahibi arkadaşlarımı şimdi daha iyi anlıyorum. İnsan idare etmek çok zor." ifadelerini kullanmıştı.

Annesi Seda Sayan'ın kendisine büyük destek verdiğini ifade eden Oğulcan Engin, bir de tatlı sitemde bulunmuştu. Engin, "Annem bana hep destek olmuştur ama şimdiye kadar iki kere geldi. Onun da işi başından aşkın. Çalışmaktan kendisini göremiyorum. Daha sık gelsin. Babam geliyor ama annem az geliyor." demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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