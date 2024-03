Oğuz Aydın: İnşallah en iyisini yapıp EURO 2024’e katılırım

A Milli Futbol Takımı, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Corendon Alanyaspor forması giyen ve ilk kez A Milli Takım’a davet edilen Oğuz Aydın, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli takım davetinin ardından çok heyecanlandığını söyleyen Oğuz Aydın, “O an Alanya’daydım. İnanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir hayal gibiydi. Sonuçta küçüklükten beri hayal kurduğum bir an. Şu anda hayalin içindeyim. Bir an önce takımla idmana çıkıp bu anı yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Oğuz Aydın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yla da telefonda görüştüğünü belirtti.