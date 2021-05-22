Oğuz Yılmaz İbrahim Tatlıses kavga mı etti? Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından bu soru gündeme geldi. İbrahim Tatlıses, İbo Show'a Ankara'nın oyun havası söyleyen şarkıcılarını konuk etti. Oğuz Yılmaz'a rahmet dilendi.

OĞUZ YILMAZ İBRAHİM TATLISES KAVGASI

İbrahim Tatlıses, 2005'te konuk ettiği Oğuz Yılmaz ile programında tartışmıştı. İkili, 'Bentderesi' şarkısı nedeniyle gerginlik yaşamıştı. Yılmaz, Tatlıses'e, "Beni bentderesi ile kalıplaştırdıysan üzülürüm. Ben 5 kez programına katıldım. Sanki 'Bentderesi'ni dinledim, Oğuz Yılmaz'ı çağırdım gibi konuştun" ifadelerini kullanmıştı.

Tatlıses, Yılmaz'a yönelik, "Oğuz vallahi söylersem şarkını çaldırmazlar. Tüm Türkiye'de çaldırmazlar" ifadelerini kullanmıştı. Tatlıses'e cevap veren Oğuz Yılmaz ise "Senin demenle olmuyor" karşılığını vermişti. Tatlıses program boyunca da Yılmaz'ı eleştirmişti.

Oğuz Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından "İbrahim Tatlıses'e küs öldü" yorumları yapıldı Tatlıses, Yılmaz için yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılarımızdan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah.