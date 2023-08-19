Oğuzhan Koç: Çıkarılacak bir sürü ders var

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"HER ŞEYİYLE ŞAHANEYDİ"

Oğuzhan Koç, son olarak, "Bazı şeyler var. Hakikaten, ‘Bu benim başıma gelmez, benim planlarım belli’ diyorsun. Hepimiz ölmeyecekmişiz zannediyoruz ya, öleceğiz... Şahaneydi her şeyiyle. İyi ki yaşadım. İyi ki benim başıma böyle bir şey geldi. Her şey yolunda, hayat devam ediyor…" dedi.

Fotoğraflar: Instagram