Oğuzhan Koç: Çıkarılacak bir sürü ders var
Demet Özdemir ile yollarını ayıran Oğuzhan Koç, ayrılığın ardından konuştu. Ünlü şarkıcı, "Konunun kendisi önemli ve ciddi bir konu olduğu için bundan alınacak, çıkarılacak bir sürü ders var" dedi
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, 28 Ağustos 2022'de dünyaevine girmişti. Ancak ayrılık kararı alan çift, mayısta boşanmıştı. Özdemir, Koç ile yollarını ayırmasından sonra DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
"BAŞARISIZ OLDUK' HİSSİ GELİYOR"
Oğuzhan Koç, boşanmasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yakın arkadaşı Eser Yenenler'in YouTube'da yayınlanan "Linç@" adlı programına konuk olan Koç, "Gözde bir dulum" dedi.
Ünlü şarkıcı, "Hayatınla ilgili bir plan yapıyorsun ve o plan işlemediğinde karşılıklı olarak, 'Bir plan yaptım ve işlemedi. Başarısız oldum, başarısız olduk' hissi geliyor" ifadelerini kullandı.
"ÇIKARILACAK BİR SÜRÜ DERS VAR"
Koç, Yenenler'in, "Bu sana yeni kararlar verdirdi mi?" sorusuna, "Tabii ki... Konunun kendisi önemli ve ciddi bir konu olduğu için bundan alınacak, çıkarılacak bir sürü ders var. Mutlaka almışımdır. Daha sonra alacağım, öğreneceğim bir şeyler de vardır… Daha sonra farkına varacaklarım olabilir" şeklinde yanıt verdi.
"HER ŞEYİYLE ŞAHANEYDİ"
Oğuzhan Koç, son olarak, "Bazı şeyler var. Hakikaten, ‘Bu benim başıma gelmez, benim planlarım belli’ diyorsun. Hepimiz ölmeyecekmişiz zannediyoruz ya, öleceğiz... Şahaneydi her şeyiyle. İyi ki yaşadım. İyi ki benim başıma böyle bir şey geldi. Her şey yolunda, hayat devam ediyor…" dedi.
Fotoğraflar: Instagram