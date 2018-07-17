OHAL yani Olağanüstü Hal 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası uygulanmaya başlamıştı. Hain darbe girişimin hemen ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, darbe girişimin ardından en son geçtiğimiz Nisan ayında uzatılmıştı. Darbe girişimin ardından 3'er aylığına 7 kez uzatılan OHAL, iktidar kanadından yapılan son açıklamalara göre artık uzatılmayacak. OHAL'in 8. kez uzatılmaması, OHAL'in kaldırılması anlamına geliyor. Peki, OHAL ne zaman kaldırılacak? İşte cevabı...

OHAL NE ZAMAN KALDIRILACAK?

OHAL'in süresi önümüzdeki 18 Temmuz'da sona eriyor. OHAL'in devam edebilmesi için süresinin de uzatılması gerekiyor. OHAL'in uzatılması için de OHAL'in uzatılmasına yönelik tasarının TBMM'de kabul edilmesi gerekiyor. Ancak iktidardan peş peşe gelen açıklamalarda OHAL'in süresinin yeniden uzatılmayacağı belirtildi. Bu bağlamda son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Turan konuyla ilgili şunları söyledi:

18 Temmuz itibariyle Olağanüstü Hal nihayete eriyor. Bir daha bu millete böyle kötü günler göstermesin, Olağanüstü Hal gibi anayasal sisteme mecbur kalmayalım diye düşünüyoruz. Asla Olağanüstü Hal taleplisi değildik. Malum, karşılaştığımız malum zorluklarla beraber anayasal sistem olan, Anayasamızda öngörülen OHAL sürecini başlattık ve Olağanüstü Hal'in özellikle yargı ve güvenlik güçlerimize verdiği imkanlar doğrultusunda FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle çok muazzam bir kavga, onların ihracı başta olmak üzere mücadele etme imkanı verdi. Olağanüstü Hal kaldırılıyor.

Özetle son açıklamalar ışığında OHAL 18 Temmuz'da kalkıyor.