OİB'de Baran Çelik yeniden başkan seçildi

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Bursa merkezli Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) 2021 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı birlik üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Tek liste ile gidilen seçimde OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ikinci kez başkan seçilerek güven tazeledi.

OİB Seçimli Olağan Genel Kurul'da konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geride bıraktığımız dönemle birlikte bu yıla ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ÇİP KRİZİNİN FATURASI 3 MİLYAR DOLAR'

Son iki yılda Covid-19 pandemisi ve salgından kaynaklanan yarı iletken çip krizine maruz kaldıklarını, buna paralel hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntılar, enerji fiyatlarının artması, konteyner bulmada yaşanan sorunlar gibi yeni krizlerle mücadele ettiklerine dikkat çeken Çelik, "Tüm zorlu koşullara rağmen 2021 yılında otomotiv ihracatımızı bir önceki seneye göre yüzde 15 artışla tekrar 30 milyar dolar bandına taşımayı başardık. Yarı iletken çip krizinin geçen yıl otomotiv ihracatımıza faturası ise 3 milyar dolar oldu" dedi.

'SAVAŞ NEDENİYLE TEDARİK SORUNU DEVAM EDİYOR'

2022 yılına yılın ikinci yarısından itibaren çip krizinin etkisinin azalacağı ve kayıpların telafi edileceği beklentisi ile başladıklarını kaydeden Çelik, "Bu yıl ihracat hedefimizi 33 milyar dolar olarak belirledik. Ancak bu kez de 2'inci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa topraklarında yaşanan en büyük sıcak savaş ile karşı karşıyayız. Otomotiv endüstrimiz açısından Rusya'nın kritik hammaddelerde, Ukrayna'nın ise kablolar ve neon gazı gibi kalemlerde önemi bulunuyor. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı nedeniyle bir yandan tedarik zincirindeki problemler devam ediyor, diğer yandan karşılıklı yaptırımlar nedeniyle küresel ticaret olumsuz etkileniyor. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, yılın ikinci yarısında göstereceğimiz performans ile ihracat hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİNDE AVRUPA'DA 1'İNCİYİZ'

Türkiye otomotiv endüstrisinin son 16 yılda üst üste ihracat şampiyonu olduğunu hatırlatan Baran Çelik, "Endüstrimizin son 15 yıldaki dış ticaret fazlası 70 milyar dolara ulaşmış durumda. Son 5 yılda dünya motorlu araçlar üretiminde dört sıra yükselerek 2021 yılı itibariyle 13. sıraya çıktık. Ayrıca yine 2021 yılı verilerine göre Avrupa ticari araç üretiminde 1'inci sıradayız. Ancak geleneksel otomotiv üretimi ve ihracatında elde ettiğimiz başarılar, geleceğimizi garanti altına almıyor. Endüstride son yıllarda yaşanan dönüşüm, yeni trendler ve teknolojiler endüstriyi mobilite ekosistemine dönüştürüyor. Otomotiv endüstrimizin bu dönüşüm doğrultusunda hareket etmesi ve bu dönüşümün bir parçası olması bir zorunluluk olarak gözüküyor" ifadelerini kullandı.

'ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YATIRIM YAPMALIYIZ'

OİB'in gelişmeler doğrultusunda hem mevcut faaliyetlerini genişletmeyi ve güçlendirmeyi hem de yeni faaliyetler ile ihracatçıları bu dönüşüme hazırlıklı kılmayı amaçladıklarını ifade eden Baran Çelik, "En önemli pazarımız olan Avrupa pazarını kaybetmemek ve otomotiv endüstrimizin rekabet gücünü koruyabilmek için yeni teknolojilere ve elektrikli araçlara yatırım yapmamız çok önemli. Sanayi ve enerji stratejilerimizi Yeşil Mutabakat düzenine uyumlu olarak revize etmeli, bu konuda yol haritamızı oluşturarak, karbon vergisine karşı hazırlıklarımızı hızla tamamlamalıyız. Yeşil Dönüşümün başarıyla gerçekleştirileceğine, Türkiye'nin orta vadede elektrikli araçlar için önemli bir üretim merkezi ve cazip bir pazar konumuna geleceğine inanıyorum" dedi.