        Haberler Ekonomi İş-Yaşam OİD yönetimi Bursa'da bir araya geldi - İş-Yaşam Haberleri

        OİD yönetimi Bursa'da bir araya geldi

        OİD Yönetim Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ Genel Müdürü'nün ev sahipliğinde ve başkanlığında, Bursa'da bir toplantı gerçekleştirdi.

        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 12:00 Güncelleme: 25.09.2025 - 12:00
        OİD yönetimi Bursa'da bir araya geldi
        Toplantıya, BURULAŞ Genel Müdürü Sn. Fahrettin Beşli ve BURULAŞ Üst yönetimi, Belde Aş. Genel Müdürü Sn. Mustafa Bolat, Akçapark Genel Müdürü Sn. Selman Beyazıt, OİD Genel Sekreteri Sn. Zafer Bahadır Saraç, Dernek Genel Koordinatörü Sn. Mustafa Çakır katıldı.

        Toplantının öncelikli konusu, yol üstü işletmeciliğinde yaşanan operasyonel ve işletimsel sorunların değerlendirilmesiydi. Bu alanda hukuk komisyonunun çalışmaları değerlendirildi, çözüm önerileri tartışıldı ve hızlıca somut adımlar atılmasına karar verildi. BURULAŞ’ın ev sahipliğinde, sektörün geleceği için stratejik bir yol haritası belirlendi.

        2014 yılında OİD tarafından hazırlanan ve sektöre ışık tutan "Otopark Tasarımı" kitabının yeniden yayımlanması, dernek alt komisyonlarının etkinliğinin artırılması ve OİD’in iktisadi işletmesinin yeni faaliyet alanlarına girmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle otopark işletmeciliği, danışmanlık, eğitim ve ruhsatlandırma gibi konularda faaliyetlerin hızla genişletilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

        Kamusal yarar odaklı bir yaklaşım benimsenerek, dernek üyelerinin sayısının ve etkinliğinin arttırılması için iletişim komisyonu tarafından da çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi.

