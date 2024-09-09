Okan Buruk 3-5-2'yi test etti

Milli maç arasında dört günlük iznin ardından çalışmalarına başlayan Galatasaray, 1. Lig ekibi Esenler Erokspor ile bir hazırlık maçı yaptı.

Sarı-kırmızılılar müsabakayı 8-3'lük skorla kazanırken teknik direktör Okan Buruk da 3-5-2 dizilimini bu özel maç ile test etmiş oldu.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya kalede Günay, stoperde Davinson Sanchez, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, beşli orta sahada Yunus Akgün, Efe Akman, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yusuf Demir ve ileri uçta Dries Mertens ile Michy Batshuayi ile başladı.