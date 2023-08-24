Okan Buruk açıkladı: "Transfer teklifleri var"

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Henüz tam kadro olmadıklarını söyleyen Buruk, "Rakibe çok kolay topu veriyoruz. Kendi sahasında çok motive bir takım vardı ama bu sonuç bizim için sevindirici. İkinci maç çok daha farklı olacak. Eksiklerimiz var. Tam kadro değiliz, yeni gelen oyuncularımız var ama kullanamıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde geçmek çok önemli. Torrreira'nın olmaması bizim için iyi olmadı. Trabzonspor derbisini ve bu maçı kazandık Bunlar çok önemli. İkinci maçta çok daha farklı bir takım sahada olacak bunu net bir şekilde göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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PENALTI SÖZLERİ Yunus'un penaltı pozisyonuna da değinen Okan Buruk, "Yunus'un penaltı pozisyonunda net bir elle oynama vardı, neden iptal edildi anlamadım." açıklamasını yaptı.