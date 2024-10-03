UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda RFS ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları:

Değişikliklerin oyuna etkisi olmadı. Barış'ın sağ beke geçmesiyle sağdan gelmeye başladık. Sahanın en iyisi Yunus'tu. Onla beraber daha çok ürettik. Dİğer yerlerden çok üretemedik. Uzaktan şutla, duran topla çözebilirdik. Hiçbiriyle 3. golü bulamadık. Hakem de müsaade etti, oyun yavaşladı. Devamında da istediğimiz sonucu alamadık. Burada tabii ki üzgünüm. Bizden beklenti çok yüksek.

"ÖZÜR DİLİYORUZ, BİZE YAKIŞMADI" Bu kadar önemli kadrodan da beklentinin yüksek olması normal. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Rakibi daha çok önemsememiz gereken yerler vardı. Bunu yapamadık. Üzgünüz. Özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir sonuç. Rahat kazanacağımız, 2-0'a getireceğimiz maçı, konsantrasyon eksikliğiyle kazanamadık. Bir avantajımız vardı, kazanıp devam etmek istiyorduk. Başaramadık. Rakibi tebrik ediyorum. Oyunları bu, iyi kapanıyorlar. 2 gol atmamıza rağmen bize devamlı cevap verdiler. Bu olmadı. Bu bize yakışmadı. REKLAM

"HERKES EN İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDA" Tabii ki bir maç önce 3-0'dan berabere kalmak negatif olarak etkiledi. Bu açık. Yükselen moralinizi aşağı çekebiliyor. O çok başka maçtı, bu çok başka. Gol anlamında, gol yollarında sıkıntı yaşamadık, 2-0'ı bulduk. Korumamız ve artırmamız gerekiyordu. Çok erken 2-1 oldu. İkinci yarı başında 2-2 oldu. Psikolojik olarak aşağı çekti. Bir önceki maçtan da bir hikaye vardı. Davinson ve Torreira, tabii ki onlar olduğunda gol yeme şansınız var, olmadıklarında da gol yeme şansınız var. Galatasaray takımı geniş. Çok önemli oldukları için Galatasaray'dalar. Kim oynarsa oynasın herkes en iyisini yapmak zorunda. İki tane kaza yaptık. Bunu affettirmek için kendi sahamızdaki maçı en yüksek şiddetle, konsantrasyonla oynayacağız. Bu sene çok gol yedik evet, geçen sene az yiyorduk. Burada da tabii ki özellikle bu son iki maça baktığınızda rakibi ve oyunu daha çok önemsemeliyiz.

"SAVUNMA CİDDİYETİMİZ DÜŞÜKTÜ" Savunma anlamında da ilk işimiz savunma yapmak. Oyun kuracağız, hücuma katılacağız tabii ki ama en doğru şey savunma oyuncularının iyi olduklarını ve savunmaya odaklanmaları lazım. Kasımpaşa maçında da şunu söyledim. İkinci yarı atak yapamadık. Pozisyona giremedik ama savunma da yapamadık. Öndesiniz, savunma yaparsınız hadi. Hiç savunma takımı olmadık, kendi oyunumuzu oynadık. Savunma ciddiyetimiz düşüktü. Tamir edeceğiz. Galatasaray geçen seneki gibi daha az gol yiyen bir takım olacak. Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçının ilk yarısında dominanttı. Bu maçı saymıyorum, rakip kapandı, açmaya çalıştık. Daha iyisini yapmalıydık, yani iki kere iki dört.

"TOPUN BİZDE OLMASI İŞİMİZE YARAMADI" Bugüne baktığımızda kulübede kanat oyuncusu olarak Yusuf Demir vardı. Ziyech sakattı. Sallai, UEFA kadrosunda yok. Orada değişiklikler yaptık. Yusuf'u denedik. Batshuayi'yi önce kanat forvet gibi attım. 3'lü oynadıkları için Icardi, Yunus, Batshuayi gibiydik. 4-2-1-3 gibi başladık. Batshuayi'yi kanat gibi kullandık. Yunus'un Barış'ın getirdiği toplarda içeride olmasını istedim. İyi bir kadromuz var. Eksikler olabiliyor. Bugün özelinde çok formda olan Osimhen yoktu. Onla birlikte çözüm de üretebiliyorsunuz. Icardi de rahat gezip etkili olabiliyor. Oyunun devamında giren oyunculardan beklentim daha fazlaydı. Maalesef bunu başaramadık. Daha çok üretmemiz gerekiyordu, rakip ne kadar kapanırsa kapansın... Daha çok üretmemiz gerekiyordu! Maçı kazandıracak golü, bu kadar özel oyuncuya sahip bir takım bulmalıydı. 2-2'den sonra pozisyonlar vardı. Topun daha çok bizde olması işimize yaramadı.

"SÜRPRİZ 2 GOL YEDİK" Genel bu zaman kadar oynadığı oyunu oynadı. Devamında 5'li savunmaya geçtiler. Aslında çok farklı beklenmedik bir şey yapmadılar. Topun arkasına geçtiler. Savunma dizilişlerini yaptılar. Biz de çok üretemedik. 2-0, 2-1... Geriye düşseler de topu almaya hiç çalışmadılar. 2-0'ken de kendi yarı sahasına beklediler, 2-1'de de, 2-2'de de... Aslında bizim için sürpriz 2 gol yedik. Bizim oyun sistemimiz, oyuncuları arkada birebir bırakıyoruz.

"DÜELLOLARDA BAŞARILI OLMALIYDIK" Önde baskı yapan bir takımız. Arka tarafta riskler alıyoruz. Oradaki düellolarda daha başarılı olmalıydık. Hava hakimiyetindeki kendi gücümüzü bazı pozisyonlarda kullanamadık. Çabuk bozulduk. Maçın en son bölümünde ofansif riskler aldık. Zaman zaman ikiye iki kaldık, kalacağız da bizim oyunumuzda bu var. İlk yediğimiz golde merkezde ikiye iki kaldık. Üçüncü oyuncu içeriye daha çok sıkışsaydı, bu golü yemeyecektik.