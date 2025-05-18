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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Bugün bitirmek istiyoruz! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Bugün bitirmek istiyoruz!

        Trendyol Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray sahasında Bellona Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 18:44 Güncelleme: 18.05.2025 - 18:44
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        "Bugün bitirmek istiyoruz!"
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        "BUGÜN BİTİRMEK İSTİYORUZ"

        Bayram havası, heyecanlıyız, kendi sahamızdayız. 1 puan yetecek ama Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Bunu kupa maçında gösterdik. Bugün yeni bir maç, yeni bir senaryo. Şu anda stadyum dolu. Seyircimizin de kupa açlığını görüyoruz biz de aynı şekilde. Şampiyonluk için sahaya çıkıyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum. 3 maç var ama bugün bitirmek istiyoruz. Rakibimizin de bu senenin formda takımlarından birini olduğunu altını çizmek istiyoruz.

        "HEDEFİMİZ ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK"

        Kayserispor, Sinan Hoca ile de iyi işler yapıyorlardı ama şu anda onu puan ve sonuca döktüler. Önemseyerek çıkmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Hedefimiz kazanmak ve üst üste 3. şampiyonluk. Bu benim için büyük bir gurur. Burada bu şampiyonlukları görmek benim için çok değerli. Çok büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Galatasaray taraftarına karşı bir sorumluluğumuz var, bu sene de yerine getirip 3. şampiyonluğu kazanmamız gerekiyor.

        Hedefimiz kazanmak, kupa maçından sonra inşallah tekrar hep birlikte oyuncularımla bu şampiyonluğu kutlarım.

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