Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk, Galatasaray'da "Dalya" dedi! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk, Galatasaray'da "Dalya" dedi!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig maçına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 21:00 Güncelleme: 09.03.2025 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okan Buruk, Galatasaray'da "Dalya" dedi!
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig maçına çıktı.

        Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da futbolcu olarak unutulmazlar arasına giren Okan Buruk, teknik adamlıkta da başarılı bir grafik çiziyor.

        Sarı-kırmızılı takımın 13. olduğu 2021-2022 sezonundan sonra göreve getirilen Buruk, 2,5 sezonu geride bıraktı. Bu süreçte 138 resmi maçta görev yapan tecrübeli teknik adam, 99 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

        Okan Buruk, Alanyaspor müsabakasıyla Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100. karşılaşmasında görev yaptı. Geride kalan bölümde ligdeki 99 maçta 81 galibiyet alan Buruk, 12 beraberlik, 6 yenilgi gördü. Okan Buruk idaresinde son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon da 25 maç sonunda namağlup liderlik koltuğunda oturuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?