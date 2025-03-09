Okan Buruk, Galatasaray'da "Dalya" dedi!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig maçına çıktı.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da futbolcu olarak unutulmazlar arasına giren Okan Buruk, teknik adamlıkta da başarılı bir grafik çiziyor.