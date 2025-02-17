Okan Buruk: Puan farkını sürdürmek istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta kapanış maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak lider Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi konuştu.

"PUAN FARKINI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Çok zor bir deplasman, her takım için. Deplasmanlar genel olarak zor ama Galatasaray'a baktığımızda deplasmanlarda hep kazanan bir takım var. Bu sene sadece 3 beraberliğimiz var, 1'i deplasmanda. Puan farkını sürdürmek istiyoruz, kritik haftalara girdik. Ligdeki durumumuz çok iyi. Bir önceki maça göre elimde çok çok fazla oyuncu var. Benim elimi rahatlatan bir durum bu. Bir sonraki maçı düşünebileceğim bir kadro var.