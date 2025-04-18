Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!

"ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI"

"Biraz oyun beklediğimiz gibi oldu. Rakibin kadrosu, bundan önceki maçlar, savunma özelinde duracaklarını biliyorduk. Önde de Okita'yı geçiş için kullanmayı düşünüyorlardı. Topa çok doğru şekilde sahip olduk, ilk yarıdaki oyunun sebebi bu. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok daha rahat bir şekilde gol sayısıyla bitirebilirdik. İkinci gole kadar bu stresi de yaşadık. Bu futbol, rakibimizi çok gelmedi ama futbolda bu korkuyu hep yaşıyorsunuz. Gol yemek bu maçta zor gözükse de bu stresi yaşadık. Topu çok hızlı geri kazandık, topa sahip olma yüzdemiz, pozisyonlar, domine ettik maçı. Bugün için önemliydi. Oyuncularımız, taraftarımız, biz bu konsantrasyonu gösteriyoruz. Şampiyonluk yürüyüşüne başladık, gidiyoruz."