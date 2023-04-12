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Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar organizasyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, hakem kararlarından MHK Başkanı Lale Orta tartışmalarına, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la aralarındaki şampiyonluk yarışından Arda Güler'e, sözleşme konusundan Icardi'nin durumuna kadar birçok konu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

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HABERTURK.COM / AA
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı ekibi takip eden basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Gerçekleştirilen sohbet toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, liderlik koltuğunda oturdukları Süper Lig'de şampiyonluğu hedeflediklerini belirterek, "Sezonun başında hangi takıma sorarsanız sorun, bu haftaya 1 puan farkla bile lider girmeyi herkes kabul ederdi. Şu anda 6 puan öndeyiz. Bu önemli bir avantaj. Tabii ki bütün maçları kazanmak zorundayız. Rakiplerimiz de kazanıyor. Başka bir düşüncemiz yok. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bazen rakipleriniz puan kaybetsin diye beklersiniz ama şu an biz bekleyecek değil kazanacak takımız." diye konuştu.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Kendilerini takip eden takımlardan hangisini daha iddialı gördüğünün sorulması üzerine Buruk, "Puan farkından dolayı Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre çok daha önde. Ancak Beşiktaş da kazanarak geliyor. Fikstürde de avantajları var." dedi.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    "İLK MAÇTAKİ HATALARI YAPMAYACAĞIZ"

    Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Süper Lig'in 29. haftasında konuk edecekleri Yukatel Kayserispor'a karşı baskın bir oyun sergileyeceklerini söyledi.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 yenildikleri rakiplerinin kalitesine değinen Buruk, "Kayserispor iyi ve formda bir takım. Önemli oyuncular var. Büyük takımlarla maçlarında bu oyuncular daha iştahlı ve istekli oluyor. Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Kendi sahamızda dominant bir oyun hedefliyoruz. Kazanmak için oynayacağız. İlk maçtaki hataları yapmayacağız." ifadelerini kullandı.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Medipol Başakşehir ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın durumunu anlatan Buruk, "Abdülkerim bireysel bir çalışmalar yapıyor. Cuma gününe kadar yetiştirmeye çalışacağız. Yetişme ihtimali var." şeklinde konuştu.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    "BAHANEYE DEĞİL, MOTİVASYONA İHTİYACIMIZ VAR"

    Okan Buruk, aleyhlerine hatalı hakem kararlarının futbolcularını etkilediğini ancak bunu silerek sadece sahaya odaklanmaları gerektiğini dile getirdi.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın da açıkladığı hatalı kararlardan sonra futbolcularının tepkili olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    "Son maçın ardından bir tepki oldu. Biz orada bittiğine ve biteceğine inanıyoruz. Oyunculara da sahaya odaklanması gerektiğini söyledik. İşimiz sahadaki oyun. Her şeyi hakeme bağlayamayız. Önce biz en iyisini yapacağız, sonra hakemler de üzerine düşeni yapacak. Ancak hakem hataları üst üste gelince futbolcularda bir etki oluştu ama bunu silmek istiyoruz. Sadece oyuna, futbola, sahaya odaklanmaları gerekir. Zaten öyle başarılı olacağız. Biz futbola odaklandığımızda üst üste 14 galibiyet alan bir takımız. Tekrar buna odaklanacağız, dışarıyı düşünmeyeceğiz. Bir daha aynı şeylerin yaşanmayacağını da düşünüyoruz. Başakşehir maçının son olduğunu düşünüyoruz. Bizim bahaneye değil motivasyona ihtiyacımız var."
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Buruk, Lale Orta'nın açıklamalarından duyduğu memnuniyeti aktararak, "Benim istediğim aydınlanmaydı. Pozisyonlarda haklı olduğumuzu söylemeleri güzel. Bundan mutlu oldum ve kafamızdaki soru işaretleri gitti. Açıkçası bir açıklama beklemiyordum. Açıklama olunca sevindim, hoşuma gitti." şeklinde görüş belirtti.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Herkesin Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışması gerektiğini vurgulayan Buruk, "Federasyon da hakemler de bizim. Galatasaray bu ülkenin önemli bir değeri. Her zaman ülkemizi ve futbolumuzu koruma ile yüceltme üzerine mesaj vermemiz gerekiyor. Ancak üst üste bir şeyler yaşandığında oyuncular tepki veriyor. Türk futbolu ileri götürmek için hakemlerin de daha iyi seviyeye gelmesi gerekiyor. TFF’nin çalışması var. Bir kötü niyet beklemiyoruz ama bir takımın başına üst üste bir şeyler geldiği zaman ister istemez insanların kafasında bir algı oluşuyor. Bunu takımlar, seyirciler veya medya değil, hakemler oluşturuyor. Onların daha iyi olması gerektiğini düşünüyoruz. Benzer pozisyonlara farklı kararlar çıkması insanların kafasını karıştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    SÖZLEŞME SORUSUNA YANIT

    Tecrübeli teknik adam ile Erden Timur, TFF'deki bilgi ekranına göre 31 Mayıs'ta sona erecek sözleşmeyle ilgili soruları da yanıtladı.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray'a gönülden bağlı olduğunu belirten Buruk, "Aramızda kontrat diye bir şey yok. Göreve gelirken de bir şey konuşmadık. Gönülden bir bağımız var. Sadece benim açımdan değil, kulübümüz açısından da bu böyle. Kontrat ne benim için ne de kulüp için önemli. Tek hedefimiz Galatasaray'ı başarılı yapmak. Maddi veya manevi bir beklentimiz yok. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Beni buraya layık görmeleri benim için en büyük kontrat." diye konuştu.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Erden Timur ise Okan Buruk'un göreve gelmeden önce de sözleşme pazarlığı yapmadığına değinerek, "Hocamızın sözleşmesi 12 yaşında başladı. Aramızdaki bildiğiniz tarzda bir sözleşme değil. Gönül bağıyla olan bir sözleşme. Öyle bir ilişkimiz var. Okan hoca sadece teknik direktör değil, takımın her şeyi. Galatasaray ile Okan Buruk ilişkisi bambaşka. Okan hoca ilk başta hiçbir şey konuşmadı. Sadece sistemi ve yapacaklarımızı konuştuk. Sözleşmeyle ilgili bir konu geçmedi." ifadelerini kullandı.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    "ICARDI'NİN KALMASINI İSTİYORUZ"

    Okan Buruk, Arjantinli yıldız santrfor Mauro Icardi'nin takımda kalmasını istediklerini belirtti.

     
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiralanan Icardi'nin durumuyla ilgili konuşan Buruk, "Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Taraftar ve kendisi de istiyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil Türkiye'nin geneli de bu görüşte. Futbolseverler bu tür önemli oyuncuların ülkemizde olmasını, onları izlemeyi seviyor." açıklamasını yaptı.

     
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Erden Timur da Icardi gibi yıldız futbolcuların Türk futboluna katkısı olduğuna değinerek, "Hepimizin ana unsuru ülke futbolu olması gerekiyor. Akıllı insan önce içinde bulunduğu platformu yükseltir. Icardi gibi isimler ülke futbolunun değerini de öne çıkarıyor. Biz kalmasını istiyoruz. PSG'deki son senesi olduğu için yeniden kiralama gibi bir şey imkansız." görüşünü aktardı.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    FATİH TERİM İLE GÖRÜŞMESİ

    Okan Buruk, geçen günlerde iftarda bir araya geldiği teknik direktör Fatih Terim'in kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    İftarda genel konulardan sohbet ettiklerini anlatan Buruk, "Zaten sürekli bir araya geliyoruz. Fatih hoca camiamız, bizim için çok önemli ve değerli bir insan. Fikir alışverişi her zaman yapıyoruz. Hakem hatalarından bahsettik." dedi.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    "ARDA GÜLER İÇİN ÇOK ERKEN"

    Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Fenerbahçeli milli futbolcu Arda Güler'in takımında az süre almasıyla ilgili soru üzerine, "Başında bir teknik adam var. En doğrusunu görecek kişi o. Benim bir yorum yapmam doğru olmaz. Tabii ki çok değerli bir oyuncu, milli takıma kadar yükseldi ama değerlendirmesini yapacak kişi takımın başındaki teknik adam." dedi.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Lale Orta, Arda Güler, Beşiktaş, Fenerbahçe, Icardi, yeni sözleşme... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Buruk, "Arda, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu mu?" şeklindeki soruyu ise, "Çok yetenekli ama çok erken. Süre lazım. Gelişimini görmek lazım. Yetenek olarak herkesin hemfikir olduğu nadir oyunculardan biri." diye yanıtladı.

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