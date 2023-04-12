Galatasaray'a gönülden bağlı olduğunu belirten Buruk, "Aramızda kontrat diye bir şey yok. Göreve gelirken de bir şey konuşmadık. Gönülden bir bağımız var. Sadece benim açımdan değil, kulübümüz açısından da bu böyle. Kontrat ne benim için ne de kulüp için önemli. Tek hedefimiz Galatasaray'ı başarılı yapmak. Maddi veya manevi bir beklentimiz yok. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Beni buraya layık görmeleri benim için en büyük kontrat." diye konuştu.