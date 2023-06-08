Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Uğurcan Çakır, Tielemans, Icardı...

Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, transfer çalışmaları, geride kalan sezon ve oyuncuların performansları hakkında önemli sözler söyledi. İşte Buruk'un açıklamaları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Uğurcan Çakır, Tielemans, Icardı...

    Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Tivibu Spor'un canlı yayınında konuştu. İşte genç teknik adamın sözleri...
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Uğurcan Çakır, Tielemans, Icardı...

    "ALİ YİĞİT DE DAHİL"

    ''Oyuncu olarak yaşamak başka, teknik adam olarak yaşamak başka. Teknik adamlıkta biraz daha gurur duyuyorsunuz. Kendi eseriniz gibi. Kötü gittiğinde sizler biliyorlar ya, iyi gidince siz kendinizden biliyorsunuz. İyide çok fazla paylaşan olur, ama kötü gidişte hep teknik direktörler suçludur. İyi gittiğinde de daha gururlu oluyorsunuz. Tabii ki benim eserim değil, o takımı oluşturan, o takımın başında olan, yöneten en sorumlu benim. Aslında birçok kişi bunu yapıyoruz. Ali Yiğit de dahil.''
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Uğurcan Çakır, Tielemans, Icardı...

    ''BİZ BU OYUNU OTURTTUK''

    ''Ben hep ümitliydim. Antalya maçı başladık, son dakikada kazandık. Ondan sonra Giresunspor mağlubiyeti. Biz kadromuzu çok geç tamamladık. Icardi'nin ilk 11 oynadığı maç Kayserispor maçı, ikinci maç Alanyaspor maçı. Alanyaspor maçını kırılma olarak gösterebilirim. Oyun olarak Alanya maçı, maça başlangıcımız oyunu domine etmemiz, 2 gol attık sonra yanlış bir kırmızı kart, 2-2 bitti. Üzüldük, kızdık, sinirlendik, hakeme tepki gösterdik. Ama oyun olarak benim içimi çok rahat ettirdi o maç. Tamam dedim. 10 kişiyken bile belli dakikalarda çok iyi oynadık. Bundan sonra biz bu oyunu oturttuk dedim. Biz o maçtan sonra 14 galibiyet aldık. Kafamda düşündüğümü yaşadım.''
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Uğurcan Çakır, Tielemans, Icardı...

    ''HER HOCANIN SORUNU 3 TÜRK KURALI''

    ''Icardi çok geç katıldı. Rashica transferin son günü geldi. Oyuncular birbirlerini tanımaya başladı. Genel olarak en büyük sıkıntımız sol bekti. Yabancıyla başladık. Devamında Türk kullanmaya başladık. Emre Taşdemir'le oynadığımız Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir maçları devamında Kazımcan'ı kullandık. Onun sakatlığı oldu, oynayamadı. Oralarda zaman zaman zorlandık. En zor mevki sol bekti. Adekugbe geldi, Dubois oynadı, Kazımcan sezonu bitirdi, iyi de bitirdi. Her hocanın sorunu 3 Türk kuralı. Ben son maça 5 Türk'le çıktım. Bazen mecbur kaldığınızda elinizde olması en güzeli. Maalesef kısıtlama devam ediyor.''
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Uğurcan Çakır, Tielemans, Icardı...

    MAURO ICARDI'NİN DURUMU

    Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Ülke futbolunda sevilen bir isim oldu. Oyunculuğu 10 numara, teknik adam olarak kalması çok isterim. Ülke futboluna da bir hava getirdi. Süper Lig'in marka değeri için de çok değerli oldu. Herkes istiyor. Herkes istiyor. 1 sene anlaşması var PSG' ile. Burada çok mutlu, arkadaş ortamları da var. İdare etmesi çok kolay. İyi bir karakter. Antrenmanını yapar. Ego yok. En önemli şey egonun olmaması. İyi de bir aile babası. Çocuklarına çok düşkün. Oyunculuğunun yanında iyi bir kişilik. İyi bir lider. Çok erken yaşta, Inter'in kaptanıydı. Kaptanlık da yapabilecek bir oyuncu
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Uğurcan Çakır, Tielemans, Icardı...

    ''REZERV TAKIMDA İZLEDİM, HEMEN ÇAĞIRDIM''

    ''Sacha Boey, bütün sezonu neredeyse aynı oynadı. Belki bir iki maç, diğerlerini yüzde 90 üzeri oynadı. Kadroda olan bir oyuncuydu. Bir sene önce sorunlara yaşamış. Oynamadığında sıkıntıları olmuş. Benden önce Torrent bir program yapmış, 4 Temmuz olarak. Ben 27 Haziran'a çektim onu. Eski programa göre, kendisine program yapmış. 4 Temmuz'da geleceğim dedi. Onun kampa gelmeme sebebi oydu. İlk kampa gelmedi, o ara menajerleri de arıyor, ayrılmayı düşünüyoruz gibi. Kampa gittik, geldik, sezon başlayacak. Rezerv takımla antrenmanlara çıktı. Kampta Dubois sakatlandı, Antalya maçına 3-4 gün var, Omar sakatlandı. İki sağ bekimiz sakatlandı. Rezerv takımdaki maçlarını da izledim Sacha Boey'un, hemen çağırdık. Özür diledi bizden. Bizle antrenmanla başladı. Fizik olarak iyi gördüm. Sacha'yı koyduk, orada formayı aldı, bir daha da bırakmadı.''
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Uğurcan Çakır, Tielemans, Icardı...

    ''TORREIRA, MÜTHİŞ BİR İŞ ÇIKARDI''

    ''Biz onun esprisini de yapıyorduk, transferi kendi boyumuza görüyoruz diye. Lucas, Mertens'in olması... Lucas Torreira çok kaliteli bir oyuncu. Topla da kaliteli bir oyuncu. Lucas iyi top kullanan bir oyuncu. Sergio ile genel olarak oynadığında, öne gitme isteği hep var. Biz geri kazanılan topları toplaması için onu tuttuk. Son Fenerbahçe maçında Berkan olduğu için 3-4 kere ceza sahasına girdi, golü aradı. Geçen sene 5 gol atmıştı. Daha çok gidebilse oralara, gol, asist sayısına ulaşabilecek bir oyuncu. Müthiş bir iş çıkardı. Çok sempatik, takım içerisinde sevilen bir oyuncu. Taraftarla da bağ kurdu. Yaşı da çok genç. Arsenal'in oyuncusu olduğu için çok zor olacağını düşünüyordum. Kendisi kabul etti, kulübüyle görüştük. Video call yaptık, takımdan ayrı çalışıyordu. Gel hemen sıkılma dedim. Sağ olsun Erden Bey gitti transfer işini çözdü. Psikolojik olarak takıma güç kattı. Icardi'nin en yakını oldu. İçerideki faydası da çok fazlaydı.''
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Uğurcan Çakır, Tielemans, Icardı...

    "ZANIOLO'YU HEMEN AL GETİR DEDİM"

    Mertens listemizde olan bir oyuncuydu ama soru işaretlerimiz olan bir isimdi. Yaş, performans... Ali Yiğit, Mertens'le ilgili hep şeyi vardı. Zaniolo da vardı.Zaniolo, Erden Bey'in özel başarısı. Bana Zaniolo dediği anda, ben hemen al getir dedim. Biz Zaniolo'ya karşı da oynadık Başakşehir'de. İnanılmaz beğenmiştim. Çok kaliteli, genç. Bu tür oyunculara ilk başta inanamıyorsunuz, Türkiye'ye gelecek mi diyorsunuz. Hiç seyretmedim mesela Zaniolo'yu. Önce evet diyorsunuz, ondan sonra bakıyorsunuz
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Uğurcan Çakır, Tielemans, Icardı...

    ''HAKEMLERİN PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLİZ''

    "Genel olarak hakemlerin performansından memnun değiliz. Eleştirilecek çok fazla şey veriyorlar insanların eline. Bu seviyede, o kadar fazla şey vermemeleri gerekiyor. VAR'ın bu kadar etkili olduğu, gidip izlenen bir şey içerisinde bu kadar hata yapmamaları gerekiyor. Bunu biraz da başlatan hakemler oluyor. Kötü bir niyet olduğuna inanmıyorum. Bence, öz güven eksikliği var. Değişim şart bence. Çok fazla uzun yıllardır, bir hakem bir seviyeye gelemiyorsa, o hakem 15 yıl hakemlik yapmasın. Onun yerine genç biri gelsin. Bence öz güvene çok ihtiyacı olduklarını düşünüyorum.''
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Uğurcan Çakır, Tielemans, Icardı...

    KAÇ TRANSFER YAPILACAK?

    Genel tabloya bakalım, şampiyon olan takımlar genelde kadrosunu korur. Belki 2-3 takviye yapar. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Bizim 2 tane kiralık oyuncumuz var; Icardi ve Rashica. Onlar ilk hedefimiz. Onları tekrar almak istiyoruz. Bunun yanında belirlediğimiz bazı mevkiler var. Şampiyonlar Ligi hedefinde direkt katkı sağlayacak oyuncular üzerinden gitmemiz gerekiyor. 3-4 haftadır çalışmamız var. Listemizi oluşturduk. Oyuncu getirmek kolay değil. Bazen fırsat oluyor ama o kadar bekleyecek değiliz. En azından 2-3 oyuncuyu kampa yetiştirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışacağız. Bizim oyunculara ne teklif gelecek onu bilmiyoruz. Sol bekte de takviye düşünüyoruz. Kazımcan iyi bitirdi. Belki bir tane yabancı oyuncu düşünebiliriz oraya. Forvet bölgesi, oraya Icardi'yi istiyoruz. Bir oyuncu daha katmamız gerekiyor. Diğer mevkilerle ilgili de çalışıyoruz. Ayrılmak isteyenler de olaiblir. Gelecek teklifler çok önemli.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Uğurcan Çakır, Tielemans, Icardı...

    UĞURCAN ÇAKIR HAKKINDA

    Uğurcan A Milli Takım kalecisi, kim kadrosunda görmek istemez? Ama Muslera gibi Türkiye'nin en başarılı kalecisi bizde. 2 tane 1 numaranın burada olması çok zor. İki tane oynamaya alışkın kaleci, o çok zor bir şey.
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Uğurcan Çakır, Tielemans, Icardı...

    ''TIELEMANS TRANSFERİ KOLAY DEĞİL''

    ''Tielemans'a da 'Come to Galatasaray şeyine' başlayalım. Tabii ki önemli oyuncular, kadronuzda görmek isteyeceğiniz oyuncular ama kolay değil. Serbest kalmış bir oyuncunun, ilk şeyi Premier Lig'de kalmak oluyor. Bilemiyorsunuz bazen ne fırsat gelecek. Şu anda Galatasaray'ın büyük avantajı Icardi'nin, Mertens'in, Mata'nın... Bu kadar önemli oyuncuların gelmesi. Zaniolo'nun 23 yaşında Türkiye'ye gelip oynaması önemli şeyler. Diğer oyunculara da gidilebilir bir yer olduğunu net bir şekilde gösteriyorsunuz.''
  • Okan Buruk'tan flaş açıklamalar: Uğurcan Çakır, Tielemans, Icardı...

    ''OYUNCULARIMIZA BİRÇOK İLGİ VAR''

    ''Birçok ilgi var. Bizim takımı seyretmeye çok fazla geldiler. Sacha Boey, Victor, Zaniolo... Yaş olarak baktığında Kerem, Yunus. Yunus'u da izlemeye gelenler oldu. Kerem'i hep izliyorlar. Kazımcan'ı da geçen seneden beri takip eden var. Milli oyuncular zaten. Çok fazla ilgi var. Teklif gelebilir. Hocanın şeyi, iyi oyuncuları tutmak ister. Ne teklif gelecek, ne boyutta olacak, onları göreceğiz. Ama ben aynı ekiple, onun üzerine 3-4 oyuncuyla devam etmek istiyorum.''

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.