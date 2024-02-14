Okan Buruk'tan Sparta Prag maçı öncesi sakatlık açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte Buruk'un sözleri:

"Avrupa'da yolumuza maç maç bakacağız. Sahamızda önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Kendi sahamızda kazanarak devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla birlikte neler yapabileceğimizi gösterdik. Çekya şampiyonu ile oynayacağız. Uzun bir aradan çıktılar. Bu avantaj mı, dezavantaj mı bilemiyorum. Bu maç öncesi dinlenme şansımız da oldu. %100 olarak hazırız. Kazanmak için her şeyi yapmak istiyoruz. Rövanşa avantajlı gitmeyi planlıyoruz. İyi bir takımla oynayacağımız için sabra ihtiyacımız var. Oyuncularıma güveniyorum."

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"Bizim yaptığımız takım oyunu... Ben başında olsam bile, hep birlikte performans sergiliyoruz. İnişler ve çıkışlar olabiliyor. Ana amacımız Galatasaray'ın başarısı. Camia olarak başarıyoruz. Ne zaman bunu yakalarsak, bunu sahada ve dışarıda ortaya koyuyoruz. Bu birliktelik bize başarılar getiriyor. Geçen sene şampiyonluk getirdi. Bu sene lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa hedeflerimizden biri. Oyuncularımla birlikte mücadeleyi ortaya koyuyorum. Stada gelen herkesin bu oyuna ortak olmasın istiyoruz. Futbolun içerisinde farklı hikayeler var. Genel olarak hedefimiz her maçı kazanmak. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde gösterdik. Şimdi sırada UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig var. Galatasaray armasını yine kupayla taçlandırmak istiyoruz."

"SACHA BOEY ÖNEMLİYDİ AMA..." "Transfer dönemi zor geçiyor. Bu transfer dönemini güzel bir şekilde kapattık. Serge Aurier kalmıştı, o da geldi. Kadromuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Yönetim istediğimiz takviyeleri yaptı. Derrick Köhn transferi daha erken bitse, daha iyi olabilirdi. Zorlu iki maçı kazandık. Takım olduğumuz sürece, oyuncu eksikliği aramayız. Son maçlarda bu takım olgusunu yakaladık. Kim olup olmadığı değil, oyun çok önemli. İyi ve geniş kadromuz var. Sacha Boey önemli oyuncuydu ama yerine oynayanlar elinden geleni yapacaklar. Takımdan beklentim yüksek."

"TAKIMDAKİ TEK EKSİK..." "Sparta Prag maçından üç gün sonra Ankaragücü maçı var. Cezalı ve sakatlıklara göre de rotasyon olabiliyor. Geniş kadromuz var, dönen oyuncularımız var. Transferler geldi. Abdülkerim Bardakçı ve Sergio Oliveira takıma döndü. Hakim Ziyech sadece sakat. Onun dışında sıkıntımız yok. Bazen biz oyuncuları değiştireceğiz, bazen doğal olarak değişecek. Ligde hiç puan kaybına tahammül yok. Avrupa'da da yolumuza devam etmek istiyoruz. Maçlara göre oyuncuları değiştireceğiz, diğer maçı düşüneceğiz. Ana hedef kazanmak üzerine olacak. Bütün oyuncuların hazır olması gerekiyor, hepsine şans gelecek." REKLAM