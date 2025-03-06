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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan taraftarlara: Rahatız merak etmeyin! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan taraftarlara: Rahatız merak etmeyin!

        Süper Lig'in lideri Galatasaray, pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi 3 günlük kamp için Antalya'ya geldi. Teknik direktör Okan Buruk, havaalanı çıkışında otobüsün önünde duran taraftarların fotoğraf çekim isteğini kırmadı. Taraftarların 'Rahat olun hocam' sözlerine Okan Buruk, 'Rahatız merak etmeyin' diye cevap verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:37 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:50
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        Galatasaray, Kasımpaşa beraberliği ve Fenerbahçe ile puan farkının 4'e düşmesinin ardından Antalya’da kamp yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 9 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı öncesi 3 günlük kampa girdi.

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        Galatasaray, saat 16.00’da İstanbul’dan özel uçakla Antalya’ya hareket etti. Saat 17.00 sıralarında şehre gelen Galatasaray kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüse bindi.

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        Antalya Havalimanı'nda Galatasaray’ı karşılamaya gelen taraftarlar alınmazken, basın mensupları da yaklaşık 500 metre uzaklıkta kurulan bariyerlere kadar izin verildi. Futbolcular ve teknik heyet VIP kapısından çıkarak kendilerini bekleyen otobüse binerek Belek’te konaklayacakları otele geçti.

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        TARAFTAR HAVAALANI DIŞINA GÖNDERİLDİ

        Galatasaray'ı karşılamak için Antalya Havalimanı VIP girişine gelen yaklaşık 50 taraftar polis ekipleri tarafından yasak olduğu gerekçesiyle dışarıya gönderildi. Bir süre polis ekiplerine durumu anlatmaya çalışan taraftarlar, ekiplerin kesin tutumu sonucunda havaalanı dışına giderek takımı beklemeye başladı.

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        "RAHATIZ MERAK ETMEYİN"

        Havaalanı VIP girişinde bekleyen taraftarlar takım otobüsünü durdurarak teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim etti. 'Okan Buruk' tezahüratlarıyla karşılanan tecrübeli teknik adam, bazı taraftarların fotoğraf çekim isteğini de kırmadı. Bazı taraftarların 'Hocam rahat olun' söylemine Okan Buruk ise 'Rahatız merak etmeyin' diye yanıt verdi. Fotoğraf çekiminin ardından Galatasaray kafilesi konaklayacağı otele doğru hareket etti.

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        Galatasaray'ın Antalya'da ilk çalışmasını 7 Mart Cuma akşamı saat 17.00 sıralarında konaklayacağı otelin sahasında yapacağı öğrenildi. Alanyaspor, Galatasaray müsabakası ise 9 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

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