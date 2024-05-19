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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk’tan tek değişiklik: Davinson Sanchez 8 maç sonra 11'de! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk’tan tek değişiklik: Davinson Sanchez 8 maç sonra 11'de!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbide son oynadıkları Fatih Karagümrük müsabakasının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Buruk, savunmanın merkezinde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davinson Sanchez'e görev verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 19:31 Güncelleme: 19.05.2024 - 19:31
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        Davinson Sanchez 8 maç sonra 11'de!
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 36’ncı haftasında oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinin ilk 11’ine göre Fenerbahçe derbisinde tek değişikliğe gitti. Fatih Karagümrük deplasmanında oynayan Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisinde yedek soyundu. Bu oyuncunun yerine Buruk, Fenerbahçe mücadelesinde Sanchez’i sahaya sürdü.

        Kaleyi Muslera’ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez ve Köhn’den oluşturdu. Orta sahada Torreira ve Kerem Demirbay ikilisini bozmayan tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Ziyech, ortada Mertens ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz’ı sahaya sürdü. Okan Buruk’un gol yollarındaki umudu ise Icardi oldu.

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        GALATASARAY’DA EKSİK YOK

        Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe mücadelesine tam takım hazır şekilde geldi. Eksiksiz bir şekilde Fenerbahçe mücadelesine hazır olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, ideal kadrosunda da tek değişikliğe gitmiş oldu. Aynı zamanda sarı-kırmızılarda Fenerbahçe maçı öncesi 7 futbolcusu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu derbide sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig’in 38’inci ve son haftası oynanacak Konyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

        DAVINSON SANCHEZ 8 MAÇ SONRA 11’DE

        Galatasaray’ın 27 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Fenerbahçe maçıyla birlikte Süper Lig’de 8 maç sonra ilk 11’deki formasına kavuştu. Son olarak Süper Lig’in 27’nci haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray mücadelesinde 11’de görev yapan tecrübeli stoper, Fenerbahçe derbisiyle birlikte 11’deki yerini almış oldu. Beşiktaş maçından sonra adale sakatlığı yaşayan Sanchez, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyememişti. Ardından sakatlığını atlatan Kolombiyalı oyuncu, Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerinde oyuna sonradan dahil olmuştu. Teknik direktör Okan Buruk’un da kararıyla Davinson Sanchez, Fenerbahçe maçına ilk 11’de başladı ve sarı-kırmızılı formasını 11’de tekrar terletmiş oldu.

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        SARI-KIRMIZILI EKİBE 1 PUAN YETİYOR

        Galatasaray, Fenerbahçe mücadelesine avantajlı bir şekilde çıktı. Süper Lig’de en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 6 puan fark atan Galatasaray, sahasında sarı-lacivertli ekibi yenmesi veya berabere kalması durumunda Süper Lig’de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Okan Buruk ve öğrencileri, derbiden mağlubiyetle ayrılması durumunda son hafta oynanacak Konyaspor karşılaşmasında şampiyonluk arayacak.

        KARŞILAŞMA KAPALI GİŞE OYNANDI

        Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-kırmızlı taraftarlar tüm stadı doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar mücadeleye büyük ilgi gösterdi ve karşılaşma kapalı gişe oynandı. Mücadele öncesinde de Galatasaraylı taraftarlar, “Yaz Tahtaya Bir Daha”, “Mayıslar Bizimdir” ve “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” şeklinde koreografiler açtı. Aynı zamanda Rams Park’ta Hababam Sınıfı’nın müziği ve Barış Manço’nun Yaz Dostum şarkısı çalındı.

        WESLEY SNEIJDER TRİBÜNDE

        Galatasaray’ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder, derbiyi tribünden takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarına alkışla karşılık veren Wesley Sneijder, derbiyi izlemek için Rams Park’ta yerini aldı. Hollandalı eski futbolcu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'in 2014-2015 sezonunda sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri karşılaşmada ceza sahası dışından attığı 2 gol ile derbide akıllarda kalmıştı. Galatasaray kariyerinde 8 kupa kazanan Hollandalı, 4,5 sezon giydiği sarı-kırmızılı formayla da 175 resmi maçta görev almıştı. Söz konusu bu maçlarda Wesley Sneijder, 45 kez fileleri havalandırmış, 44 kez de asist yapmıştı.

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        GALATASARAY KULÜBÜ’NDEN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA

        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi saha içinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçeli futbolcular zemin kontrolü için maç öncesi sahaya çıkıp yarı alanda beklerken, diğer yarı alanda bulunan Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu arasında sözlü atışma oldu. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın da tartışmaya dahil olmasıyla gerginlik büyüdü. İtiş kakışın yaşandığı gerginlik teknik ekip ve diğer futbolcuların araya girmesiyle son buldu. Bu tartışma üzerine Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından taraftara çağrıda bulundu.

        Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Büyük Galatasaray taraftarı, 90 dakika boyunca hiçbir tahrike kapılmadan takımımızı desteklemeliyiz. Kışkırtmalara kapılmanın Galatasaray'a ve şampiyonluk yolundaki takımımıza zarar vereceğini unutmamalıyız. Bu hususa dikkat etmemiz özellikle önemlidir. Sahadaki aslanlarımız mücadelelerini verirken tribündeki bizler onların itici gücü olalım ve desteğimizi azalmadan, yorulmadan, etkimizi sürekli artırarak gösterelim.”

        GALATASARAYLI OYUNCULAR ISINMAYA 19 MAYIS’A ÖZEL TİŞÖRTLE ÇIKTI

        Sarı-kırmızılı futbolcular, Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmaya 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle özel tişörtle çıktı. 1905 yazılı tişörtte hem günün anlam ve önemi kutlanırken, hem de Galatasaray’ın kuruluş tarihine atıfta bulunuldu. Karşılaşmaya da Galatasaraylı futbolcular “19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun” pankartı ile çıktı.

        BAKANLAR DERBİYİ TAKİP ETTİ

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi karşılaşmasını protokol tribününden üç bakan izledi. RAMS Park'ta oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da tribünden takip etti.

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