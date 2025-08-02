Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig EMS Yapı Sivasspor Okan Erdoğan resmen Sivasspor’da - Futbol Haberleri

        Okan Erdoğan resmen Sivasspor’da

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 26 yaşındaki stoper Okan Erdoğan ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 20:41 Güncelleme: 02.08.2025 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okan Erdoğan resmen Sivasspor'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, 26 yaşındaki defans oyuncusu Okan Erdoğan ile anlaştı.

        Sivas’a gelen Okan, Başkan Yardımcısı Yusuf Bozatlı’nın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

        29 Eylül 1998 tarihinde Berlin’de dünyaya gelen Okan Erdoğan, futbola SC Weyhe altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Nordwest, VfB Oldenburg ve Preuen Münster formalarını giyen başarılı savunmacı, 2021 yılından bu yana İstanbulspor’da görev yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        "Bağımsız Filistin devleti kurulmadan silah bırakmayız"
        "Bağımsız Filistin devleti kurulmadan silah bırakmayız"
        Ev ve alt geçitleri su bastı
        Ev ve alt geçitleri su bastı
        Dronefobi: Ukrayna Savaşı'nın yarattığı travma
        Dronefobi: Ukrayna Savaşı'nın yarattığı travma
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        Hindistan'dan Rusya açıklaması
        Hindistan'dan Rusya açıklaması
        Fenomenler soruşturması! Güngen'ler için 308 yıla kadar hapis istemi
        Fenomenler soruşturması! Güngen'ler için 308 yıla kadar hapis istemi
        İngiliz devleri Gabriel Sara'nın peşinde!
        İngiliz devleri Gabriel Sara'nın peşinde!
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti
        Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti