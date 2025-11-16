Okan Karacan: Zor bir dönemi atlattım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Okan Karacan, oğlu Alican Karacan ve sevgilisi ile birlikte Bebek'teki bir dondurmacıdan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karacan, yakın zamanda hem tiyatro hem de sinema projeleriyle ekranlara dönmeye hazırlandığını belirtti.

Yapay zekâ kullanımının hayatının büyük bir parçası haline geldiğini söyleyen Okan Karacan; "Artık ona sormadan bir şey yapamıyoruz" dedi.

Daha önce yaptığı "Akıl hastanesinde yattım" açıklamasıyla ilgili sorulara ise "Zor bir dönemi atlattım" sözleriyle karşılık verdi.

Yanındaki kadının sevgilisi olduğunu söyleyen Okan Karacan; "Yeni kız arkadaşım… Her şey yolunda, keyfimiz yerinde" dedi.

Bir sokak müzisyeni, dondurmacı çıkışında Okan Karacan'a özel bir performans sergileyerek klarnet çalıp şarkılar söyledi. Karacan, bu anlara tebessümle karşılık verdi.