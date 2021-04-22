Ünlü popçu Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un doğum gününü kızı Hira ile birlikte evde organize ettiği parti ile kutladı. Kurt için özel bir pasta yaptıran Akalın, üzerine, "Seni çok seviyoruz babiş" yazdırdı.

Sürpriz için ailesine teşekkür eden Okan Kurt, "Aşklarım benim, sizi çok seviyorum. Doğum günümde beni unutmayan dostlarımın hepsini yüreğinden öpüyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.