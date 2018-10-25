Demet Akalın: Ne istiyorsunuz oğlum benden!

Arabasının yanına konulan tuğlalardan dolayı bacağı yaralanan Demet Akalın, tuzağa düştüğünü düşünerek sosyal medya hesabından sitem etti. Akalın, "Ne istiyorsunuz oğlum benden!" açıklamasını yaptı