Okay Yokuşlu: Bu yarıştan kopmak istemiyoruz

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanın basın mensuplarına açık olan ilk 20 dakikalık bölümünde oyuncular dar alan pas çalışması yaptı. Antrenmana bireysel olarak çalışan Savic ve Batagov’un yanı sıra Nwakaeme’de katılmadı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Futbolun bir takım oyunu olduğunu vurgulayan Okay, "Tüm arkadaşlarımla birlikte hem idmanlarda hem de maçlarda en iyisini sergilemek için çalışıyoruz.Takım olarak iyi bir havamız var, iyi bir oyunumuz var. Geçtiğimiz sezondan bu yana hocamızla birlikte doğru adımları atıyoruz. Benim için değişen bir şey yok, idmanlarda elimden geleni yapıp maçlarda faydalı olmaya çalışıyorum" dedi.

"ŞAMPİYONLUĞUN ETKİLERİ HALA GÖRÜNÜYOR"

Yurt dışında oynadığı dönemde Trabzonspor’un şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Yokuşlu, bu başarının şehir ve kulüp üzerindeki etkisinin sürdüğünü söyledi. Yokuşlu, "Şampiyonluğun olumlu taraflarını şehirde görebiliyoruz. Kulüp içinde daha düzenli bir yapı var. Zirveye oynayan bir takımın dinamikleri oluşmuş durumda. Yönetimimiz ve hocamız bu yapıyı çok iyi biliyor, olumlu yönde gelişen bir süreç var" diye konuştu.

"VİNCENZO MONTELLA'NIN KARARINA SAYGI DUYUYORUM" Milli takım konusunda düşüncelerini de aktaran tecrübeli oyuncu, "Karar hocamızda. Benim yapabileceğim tek şey çalışmak ve iyi performans sergilemek. Bazen çağrıldım, bazen çağrılmadım; her zaman saygı duydum. Yine çağrılacağım günler olacaktır" ifadelerini kullandı. Takımdaki genç oyunculara destek olmaya çalıştığını belirten Okay, "Ben de yurt dışında oynadığım için oradan gelenlerin ne zorluk yaşadığını biliyorum. Onların adaptasyonuna yardım etmeye çalışıyorum. Şehirle bütünleşiyorlar, bu çok önemli" cümlelerine yer verdi.

"BU OYUN İLERLEYEN YILLARDA ŞAMPİYONLUK YOLUNU AÇACAKTIR" 2024-2025 sezonunun zorlu geçtiğini hatırlatan Yokuşlu, yapılanma sürecinin ardından yeni bir takım inşa edildiğini belirterek, "Bu sene iyi başladık. Odaklanacağımız yer saha. Bu sezon olmasa bile önümüzdeki birkaç yıl için şampiyonluk yolunu açacak bir oyun oynuyoruz. Hedefimiz zirve yarışının içinde kalmak. Hocamız ilk dört dedi, ben de buna katılıyorum" şeklinde konuştu.

"İKİ MEVKİDE OYNAMAK BENİ ZORLAMIYOR" Hem orta saha hem de stoperde görev almasıyla ilgili konuşan Okay, bu durumun kendisini etkilemediğini söyleyerek, "İki mevkide de daha önce çok oynadım. Hocam nerede görev verirse elimden geleni yaparım" dedi.

OUALI VE MALKAÇOĞLU DEĞERLENDİRMESİ Takımın genç isimlerinden Oulai’yi ilk günden beri heyecanla takip ettiklerini belirten Okay, oyuncunun büyük bir potansiyeli olduğunu vurguladı. Okay, "Ne kadar yetenekli olduğunu biliyorduk. Milli takıma gitmesi onun için büyük bir adım. Eksikleri var ama potansiyelini değiştirmez. Trabzonspor onun için kariyer basamaklarında çok önemli bir kulüp" açıklamasını yaptı. Salih Malkoçoğlu’na da değinen deneyimli oyuncu, "Bu yörenin çocuğu, U19’un kaptanlığını yaptı. Trabzonlu oyuncuların sorumluluğu daha fazladır. Çok çalışkan bir oyuncu, şans bulduğunda değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.