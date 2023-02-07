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Haberler Sağlık Oksitosin Hormonu Nedir ve Nasıl Arttırılır? Erkeklerde Oksitosin Hormonu Ne Zaman Salınır?
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Oksitosin hormonu nedir ve nasıl arttırılır? Erkeklerde Oksitosin hormonu ne zaman salınır?

Oksitosin; aşk, zevk, mutluluk ve memnuniyetle ilişkilendirilen bir hormondur. Oksitosin halk arasında aşk hormonu olarak bilinir. Vücutta cinselliğin, ebeveynliğin ve sosyal davranışın duygusal ve duygusal uyaranlarını düzenlemek gibi birçok işlevi vardır. Doğal bir hormon olduğu için vücuttaki oksitosini artırmanın birkaç yolu vardır. Çok basit bir ifadeyle vücuttaki oksitosinin daha da artması, size sanki aşık olmuş gibi hissettirecektir. Peki, en detaylı haliyle oksitosin hormonu nedir? Oksitosin hormonu ne zaman salınır?

Oksitosin Hormonu Nedir ve Nasıl Arttırılır? Erkeklerde Oksitosin Hormonu Ne Zaman Salınır?
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Oksitosin Hormonu Ne Zaman Salınır?

Sosyal bağların oluşmasında en önemli hormondur ve kabul edildiğinizi, bütünleştiğinizi ve sevildiğinizi hissettiğinizde devreye girer. İnsan vücudu doğum sırasında ve emzirme döneminde, kadınlarda ve seks yaptığında oksitosin üretir.

Oksitosin sadece doğum ve emzirme sırasında kadının vücuduna müdahale etmekle kalmaz. Aynı zamanda hem erkekler hem de kadınlar için cinsel uyarılma ve orgazmın merkezi hormonlarından biridir. Bu hormonun kandaki seviyeleri cinsel ilişki sırasında ve hatta orgazm sırasında daha da artar. Orgazm sırasında erkekler, sakinleştirici bir etkiye sahip olan ve duygularını veya zihinsel sağlıklarını etkileyebilen yüksek oksitosin seviyelerine sahiptir. Bu hormon cinsel ilişki sırasında salınır ve bu nedenle orgazm yoğunluğu ile ilişkilidir. Örneğin, boşalma sırasında erkekler beyinlerinde oksitosin de dahil olmak üzere kimyasallardan oluşan bir karışım salgılarlar. Bu kimyasallar, çiftler arasındaki bağı güçlendirebilir ve çiftlerin güçlü bir yakınlık ve anlayış elde etmesine yardımcı olabilir. Peki, oksitosin hormonu nasıl artar?

Oksitosin Hormonu Nasıl Artar?

Oksitosin; cinsel uyarılma, tanıma, güven, endişe ve anne-bebek bağı dahil olmak üzere insan davranışlarındaki rolü nedeniyle genellikle "aşk hormonu" olarak adlandırılır. Beynin ruh halini ve iştahı kontrol eden bir bölgesi olan hipotalamus tarafından üretilir ve kafatasının tabanında bulunan bezelye büyüklüğünde bir organ olan hipofiz bezinde depolanır.

Ancak asıl işlevi belirli davranış ve duyguları düzenlemektir. Oksitosin; ilişkileri, ruh halini, bakım ihtiyacını, cinselliği, esenliği, sevgiyi, hazzı kontrol eder. Yani duyguları ve duyguları kontrol etmek için gerekli bazı önemli durumları, olumlu hisleri etkileyen hormondur. Bu nedenle oksitosin eksikliği, kişinin sosyal ilişkilerini etkilemenin yanı sıra, kişinin depresyona yatkınlığına veya empati eksikliğine yol açabilir. Eğer oksitosin hormonu nasıl arttırılır diye merak ediyorsanız çözüm yolları şu şekildedir:

  • Müzik dinleyin ve şarkı söyleyin
  • Cinsel zevki keşfedin
  • Evcil hayvanınız olsun
  • Sevdiğiniz biriyle yemek hazırlayın
  • Birine sarılın
  • Egzersiz

Gülmek, sevdiklerimizle vakit geçirmek, cinsellik, meditasyon yapmak, evcil hayvanımıza dokunmak, sarılmak, ağlamak ya da cömert olmak gibi basit şeyler daha fazla oksitosin üretmemize yardımcı olacak doğal yöntemlerden bazılarıdır.

Oksitosin, duygularla yakından bağlantılıdır ve bu nedenle fiziksel temas, sosyal ilişkiler ve duyguların tezahürü, oksitosin üretimine büyük ölçüde yardımcı olur. Egzersize gelince spor da kandaki varlığını destekler, hatta genellikle üzüntü anlarında doğal bir yöntem olarak tavsiye edilir. Nefes alma ve rahatlama yoluyla yapılan yoga gibi bazı varyantlar da daha yüksek oksitosin üretimi ile ilişkilidir.

Oksitosin Hormonu Hangi Besinlerde Var?

Oksitosin hormonu hangi besinlerde var diye merak ediyorsanız aslında direkt bu hormonu barındıran gıdalar maalesef yoktur. Ancak yiyeceklerin oksitosin içermemesi, hepsini bırakmamız gerektiği anlamına gelmez. Aslında, bazı bileşenlerin bu hormonun üretimini uyarmamıza ve artırmamıza yardımcı olabileceğine inanılıyor. Bunların çoğu esas olarak şifalı bitkilerdir. Biberiye, maydanoz, kekik, nane veya dereotu genellikle bu listede yer alır. Ne yazık ki çok az tüketilen besinlerdir, fakat bu tür bitki ve baharatların potansiyeli çok yüksektir.

Bu hormonun üretimi için anahtar bileşenlerden bir diğeri çikolatadır. Çoğu kişi onun afrodizyak gücünü bilir ki bu tam olarak oksitosin seviyelerindeki artışla olan ilişkiyle doğrulanabilir. Ancak ek olarak çikolata, süt ürünleri ve hatta ekmek gibi bazı temel gıdalarda da bulunan bir tür doğal analjezik olan ekzorfin içerir. Oksitosin hormonu eksikliği yaşamamak adına bu gıdaları tüketmek önemlidir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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