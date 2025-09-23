Öksürük sonrası kaburga kırıklarında artış!

Genç yaşta görülen kaburga kırıklarının ardındaki gizli tehlikeleri ve korunma yollarını anlatan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran genç hastaların sayısında son dönemde artış yaşandığını kaydetti.

Sunam, özellikle astımı olan ve stres altında yaşayan genç kadın hastalarda bu duruma daha sık rastlandığını ifade etti. Prof. Dr. Sunam, “Genç hastalar, özellikle astımlı veya kadın hastalar göğüs ağrısıyla bize başvuruyor. Detaylı incelediğimizde bu ağrıların genellikle ani bir öksürük sonrası başladığını ve doğru tanı konulamadığını görüyoruz. Hemen detaylı bir tomografi yaparak kaburga kırığını saptıyoruz” dedi.

"GÜNEŞ GÖRMEMEK VE HAREKETSİZLİK KEMİKLERİ ZAYIFLATIYOR"

Genç yaşta görülen kaburga kırıklarının altında yatan en önemli faktörlerden birinin D vitamini ve hareketsizlik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sunam, “Gençler kapalı ortamlarda, stres altında yaşıyor. Güneş görmüyorlar ve kemik yapıları zayıflıyor. Böylece küçük bir travma bile kaburga kırığına yol açabiliyor. Sigara içmek akciğer hastalıkları ve kansere yol açtığı gibi, solunum yolu enfeksiyonlarını artırarak öksürük krizlerini de tetikliyor. Böylece kemik yapısı zayıf olan bireylerde kaburga kırıkları daha kolay gelişebiliyor” diye konuştu.