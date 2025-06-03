Öksüz kalan kurt yavrusu iyileştikten sonra kardeşleriyle buluşacak

"Kurt yavrularının yeniden doğal yaşam alanlarına salınması için önce bakım, barınma ve tedavi ihtiyaçları giderilecek. İki yavrunun Kars'a sevkleri sağlandı. Birinin şu an tedavisi devam ediyor. Kurt yavrusunun ayağında şu an çıkık durumu var. Kars'taki kontrollerinin de ardından en kısa sürede onları sağlıklı birer birey olarak doğal yaşam alanlarına bırakacağız."