DHA

Avustralya´nın New South Wales ve Victoria bölgelerindeki orman yangınlarında binlerce koala hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre annesini yangınlarda kaybeden bir yavru koala, hayvanseverler tarafından koruma altına alındı.

ABD'den bölgeye destek için gelen bir hayvansever çift, annesini kaybetmiş olan bir yavru koalaya sahip çıktı.

Yavru koala kendisine verilen bir oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı. O anları kaydeden hayvansever çift görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İzleyenleri duygulandıran video, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.