Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerYaşam

Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti

Avustralya'daki orman yangınlarında annesini kaybeden yavru koala, kendisine verilen oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı. Görüntüler izleyenleri duygulandırdı

Öksüz koala
DHA

Avustralya´nın New South Wales ve Victoria bölgelerindeki orman yangınlarında binlerce koala hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre annesini yangınlarda kaybeden bir yavru koala, hayvanseverler tarafından koruma altına alındı.

 

ABD'den bölgeye destek için gelen bir hayvansever çift, annesini kaybetmiş olan bir yavru koalaya sahip çıktı.

Yavru koala kendisine verilen bir oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı. O anları kaydeden hayvansever çift görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İzleyenleri duygulandıran video, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İnternetin fenomen kareleri!
YAŞAMPaylaşım rekorları kırıyor
Dünya turizminin ilgi odağı olma yolunda
YAŞAMDünya turizminin ilgi odağı olma yolunda
Mezuniyet elbisesi satın almak yerine kendisi yaptı!
YAŞAMSatın almak yerine kendisi yaptı!
Yer Rusya... Vücudunda tespit edildi!
YAŞAMYer Rusya... Vücudunda tespit edildi!
Turizmciler 'Patara yılı'ndan umutlu
YAŞAM"Patara Yılı" ilan edildi... Turizmciler umutlu
At sırtında Kapadokya'yı keşif!
YAŞAMAt sırtında Kapadokya'yı keşif!
Cemre ne zaman düşecek? 2020 | İlk cemre nereye düşer?
YAŞAMİlk cemre ne zaman düşecek?
Marie Couderc ve Nil Hoppenot yürüyerek 16 ülke geçtiler, son durak İstanbul
YAŞAMYürüyerek 16 ülke geçtiler, son durak İstanbul
Yatakta bulunca gözlerine inanamadı! İşte minik sincabın son hali
YAŞAMYatağında buldu... Gözlerine inanamadı!
Bu hafta burçları neler bekliyor? 17-23 Şubat haftalık burç yorumları!
YAŞAMBu hafta burçları neler bekliyor?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X