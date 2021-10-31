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Oktay Kaynarca, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bittiğini açıkladı

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, dizinin devam etmeyeceğini duyurdu. Hayranlarına teşekkür eden Kaynarca, "Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı

Oktay Kaynarca, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bittiğini açıkladı - Magazin haberleri
Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca 'EDHO'nun bittiğini açıkladı...
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HABERTURK.COM

'Eşkıya Hükümdar Olmaz'ın yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Dizinin haftalardır tanıtımları yapılmasına rağmen geçtiğimiz salı günü 200. bölümü yayınlanmamıştı.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bittiğini duyurdu.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye kötü haberi veren Oktay Kaynarca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han... 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim.

"BAZEN SÖZ BİTER, YOL BİTER"

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın.

DEMET AKALIN İSYAN ETMİŞTİ

Öte yandan sıkı bir 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' izleyicisi olan şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından "EDHO' başlamadı yine, niye?" şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Ünlü popçu, bir takipçisinin "Oktay Bey'i arayıp sorsanıza." sözlerine, "Bilmiyorlar." yanıtını vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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