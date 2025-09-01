Okul alışverişinde çocuk sağlığına dikkat!

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Öğrenciler için gerekli olan kıyafet, çanta ve kırtasiye malzemesi seçiminde görselliğin değil, çocuğun sağlığının ilk planda tutulması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İncilay Üstündağ, okul alışverişi konusunda ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Uzm. Dr. Üstündağ, okul kıyafetleri seçilirken öncelikle okulun belirlediği renk ve standartlara uygun ürünler tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

DOĞAL VE GÜVENLİ KUMAŞLAR TERCİH EDİLMELİ

Üstündağ, "Kıyafetlerde marka adı ve logoların yer alması yasaklandığından, veliler standarda uygun herhangi bir kıyafeti rahatlıkla satın alabilir. Bu konuda ilk olarak kıyafetlerin alerjiye yol açabilecek ve terletici özellikteki sentetik kumaşlardan üretilmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Bunun yerine yumuşak, nefes alan pamuklu kumaşlar tercih edilmeli; kullanılan boyaların toksik madde içerip içermediği araştırılmalıdır. Çocukların hassas ciltleri için doğal ve güvenli kumaşlar uzun süreli kullanımda daha sağlıklıdır. Ayrıca kıyafetlerin çok bol ya da uzun olması, koşarken takılma, düşme ve yaralanma riskini artırabilir. Özellikle küçük çocuklarda ayakkabı seçiminde ip ve bağcık yerine cırt cırtlı modellerin tercih edilmesi, hem güvenlik hem de kullanım kolaylığı açısından önemlidir. Ayakkabının tabanının kaymaz olması da çocuğun okulda daha rahat ve güvenli hareket etmesini sağlar" diye konuştu.

OKUL ÇANTASINI ÇOCUĞUNUZUN BOY VE KİLOSUNA GÖRE SEÇİN Okul çantaları, çocukların günlük yaşamında en sık kullandığı eşyaların başında geliyor. Yanlış seçilen veya yanlış kullanılan bir çantanın, özellikle büyüme çağındaki çocuklarda omurga eğrilikleri, sırt ve bel ağrıları, duruş bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyen Uzm. Dr. Üstündağ, sözlerine şöyle devam etti: "Çanta seçiminde öncelikle çocuğun boyuna ve kilosuna uygun, hafif ve ergonomik modeller tercih edilmelidir. Çantanın sırta tam oturması, bel hizasından daha aşağıya sarkmaması önemlidir. Omuz askılarının geniş, yumuşak ve ayarlanabilir olması çantanın ağırlığını eşit dağıtarak omuzlara zarar vermesini engeller. Mümkünse bel ve göğüs destek kemerleri olan sırt çantaları kullanılmalıdır." Uzm. Dr. Üstündağ, "Çantanın iç bölmelerinin düzenli olması, ağırlığın eşit şekilde dağılmasına yardımcı olur. Kitaplar ve ağır malzemeler çantanın sırt kısmına yakın yerleştirilmeli, daha hafif malzemeler ön kısımlarda taşınmalıdır. Çocuğun yaşına uygun olarak çanta içindeki ağırlığın vücut ağırlığının yüzde 10-15'ini geçmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca çocuğa çantayı her iki omuzdan takması öğretilmeli, tek omuzda taşımak alışkanlık haline getirilmemelidir. Böylece omurga dengesiz yüklenmeden korunmuş olacaktır. Gün içinde gereksiz eşyaların çantadan çıkarılması da yükü azaltarak çocuğun sağlığını korur" dedi.