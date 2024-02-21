Okul müdürü darp edildi
Samsun'da bir okul müdürü, okulun bahçesinde aracının içinde darp edildi. Polis, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir okul müdürünün okul bahçesinde otomobilinin içinde 2 kişi tarafından darbedildiği iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad, mesai çıkışında okul bahçesindeki otomobiline bindi.
DARP ETTİKTEN SONRA KAÇTILAR
Bu sırada Şad'ın otomobilin kapısını açan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, Şad’ı darbettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şad, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.