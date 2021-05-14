İHA

Bursa'da, okul müdürü Aydın Damar, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yıldırım ilçesinde bulunan Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü olarak görev yapan Aydın Damar 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 5 çocuk babası olan Damar’ın vefatı sevenlerini üzerken, cenazesinin bugün saat 15.00'te Bursa Turanköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Sosyal medya hesabında bayramdan bir gün önce bayram mesajı yayınlayan Aydın Damar'ın son dileği özgür Kudüs'te nice bayramlar kutlamak oldu.

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