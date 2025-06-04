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        Haberler Gündem Eğitim Okul müdürü ve öğretmenlerden örnek davranış! Çocuklar için müze kurdular

        Okul müdürü ve öğretmenlerden örnek davranış! Çocuklar için müze kurdular

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karatepe mahallesinde bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencileri ilk kez bir müzeyle tanıştılar. Köyde yaşayan öğrencilerin imkansızlıklardan dolayı müzelere gidememesi üzerine Karatepe İlk ve Ortaokul okul müdürü ile öğretmenler bir olup okulun içinde bir müze inşa etti. Eski teknoljik ve kültürel ürünlerin sergilendiği müze öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılaştı

        Giriş: 04.06.2025 - 15:24 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:25
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        Okul müdürü ve öğretmenlerden örnek davranış! Çocuklar için müze kurdular
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        Şanlıurfa Viranşehir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesinin (köyü) öğrencileri son yıllarda en mutlu günlerini yaşıyorlar. Köyde yaşayan öğrencilerin imkansızlıklardan dolayı müzelere gidememesi üzerine Karatepe İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Tuba Yolcu Doğan ile öğretmenler, öğrencilerini mutlu etmek için harekete geçti.

        MÜZE İNŞA ETTİLER

        Okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle el ele vererek köyde bir müze inşaa ettiler. Günlerce yapılan çalışmanın ardından kurulan müzede, eski teknoloji cihazları ile kültürel yörenin varlıklarını simgeleyen birçok ürün yer aldı. Titizlikle hazırlanan müze öğrenciler ve köylülerin hizmetine girdi.

        “KÖYÜMÜZE BAMBAŞKA HAVA GELDİ”

        Karatepe okulunda yapılan bu çalışma büyük ilgi gördü. Müzenin açılmasının ardından ilk ziyaretçileri okul öğrencileri oldu. Mahalleli tarafından da ilgi görülen müzenin açılmasında büyük katkı sağlayan Tuba Yolcu Doğan şunları söyledi: "Çocuklarımızı müzeye götüremiyor olmanın üzüntüsüyle kendi okulumuzda çocuklarımızla el ele verip kendimiz müze inşa ettik. Bu bizim temel motivasyon kaynağımız oldu. Bugün çocuklarımız burayı gördükten ve gezdikten sonra bizim de artık köyümüze, okulumuza bambaşka bir hava geldi."

        KÜLTÜREL DEĞERLER

        Kültürel bir havanın oluştuğunu belirten Doğan, “Müzemizde bir taraftan canlı ve cansız doğa varlıklarını öte yandan halen yaşayan ve unutulmaya yüz tutan gelenek ve göreneklerimiz yani kısacası doğal ve kültürel varlıklarımızı vurgulayan ürünler ve hikayelerle bir bütünlüğü yakalamaya çalıştık. Böylece doğal ve kültürel değerlerimiz hatırlanıp yeniden farklı bir gözle anlamlandırılmasına onlarla belki daha güçlü temas kurulmasına katkı sunmayı umduk" dedi.

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