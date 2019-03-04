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Bursa’da çocuklarının eğitim gördüğü okulun müdiresi ile müdür yardımcısını silahla vurarak yaralayan polis memuru hakkında karar verildi. Güvenlik kamerasına da an be an yansıyan olayla ilgili polis memuru 10 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
AYAKLARINDAN YARALANDILAR
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulu'nda geçen yıl nisan ayında meydana geldi. Polis memuru İlhan Ö., çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda Okul Müdiresi Tülay Taş (43) ve müdür yardımcısı Sinan Delibaş (39) ile tartışmaya başladı. İlhan Ö., tartışma sonrası silahını peş peşe ateşledi. Müdire ve yardımcısı ayaklarından yaralandı.
SAVCI, 22 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ
Olaydan sonra polis memuru İlhan Ö. gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten adam öldürmek suçundan 2 müebbet hapis istemiyle dava açılan İlhan Ö’nün tutuklu yargılamasına devam edildi. Duruşma savcısının hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istediği İlhan Özcan’la ilgili karar verildi.
"ÜZGÜNÜM, BENİ TAHRİK ETTİLER"
İHA'nın haberine göre, karar duruşmasına tutuklu sanık, taraflar ve taraf avukatları katıldı. Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık polis memuru Özcan, “Üzgünüm ama beni tahrik ettiler. Böyle olmasını ben de istemezdim. Öldürme kastım yoktu” dedi.
10 YIL 3 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti sanığın son sözlerinin ardından kararını verdi. Sanık polis memuru Özcan’a okul müdiresi Tülay Taş’a karşı işlediği eylem sebebiyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Eylemin ağır olması ve sanığın polis memuru olması sebebiyle ceza arttırılarak 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Sanık hakkında müdür yardımcısı Sinan Delibaş’ı yaralamak suçundan da 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Toplamda kasten adam öldürmek suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası alan sanığa herhangi bir indirim uygulanmadı.
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