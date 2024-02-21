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        Haberler Gündem Okul müdürünü darp eden zanlılar yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde okul müdürünün darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad'ın darbedilmesiyle ilgili A.M.Ç, Y.U. ve O.K'yi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 19:15 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:15
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        Okul müdürünü darp eden zanlılar yakalandı
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        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Polis, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen A.Y'nin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

        TRAFİKTE TARTIŞMIŞLAR

        Şüphelilerden A.M.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, Şad ile trafikte tartıştıklarını, kendisini bu nedenle darbettiklerini söylediği öğrenildi.

        Atakum ilçesinde dün, Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad, mesai çıkışında okul bahçesindeki otomobiline binerken aracın kapısını açan kişiler tarafından darbedilmişti.

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