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ARACIN ARKASINDAKİ 'DUR' LEVHASINA DİKKAT EDİN Ertürk, "Servis şoförü de aracı durdururken yanından başka bir araç geçiyor mu bakması lazım. Bizim okul taşıtlarının arkasında 'dur' levhası var. O levha aksesuar değildir, o araca öğrencinin bindiğini gösterir. Eğer yanıyorsa vatandaşlardan ricamız sollama, sağlama yapmasınlar. Kornoya basarak hızlı hareket etmelerini isteyebiliyorlar bu da tehlike teşkil ediyor. Öğrencilerin camdan el, kol, baş çıkarması, sarkması engellenmelidir. Araç hedefe vardığında da tamamen durmadan kapılar açılmamalı, kapılar açılmadan araçtan inmeye hamle yapılmamalı, kapı önünde yığılmaya meydan verilmemelidir. Araçtan inerken de eller yine muhakkak serbest olmalı, hatta uygun tutamaçlardan tutunularak inilmeli, varsa yaşı küçük ve dezavantajlı öğrencilere öncelik tanınmalıdır. İniş esnasında kaldırımdan geçen yaya, bisiklet gibi faktörlere dikkat edilmeli, iner inmez araçtan en az beş adım uzaklaşılmalıdır. Araçta bir eşya unutulduğu takdirde telaşla araca tekrar binmek için hamle yapılmamalı, aracın peşinden koşulmamalıdır" dedi.

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AİLELER ÇOCUKLARINI TESLİM ALAN KİŞİLERİ MUTLAKA TANISIN Ailelerin çocuklarını teslim edecekleri rehber ablaları ve sürücüleri mutlaka tanıması gerektiğini aktaran Ertürk, "Çocuğunu verip sürücüyü hiç tanımayan veliye denk geliyoruz. Biz servis sürücülerinin bütün belgelerini kontrol ediyoruz. Sabıka kaydı var mı, İBB sürücü kartı mevcut mu diye bakıyoruz. Ailelere bünyemizden güvenilir şoförleri seçerek yönlendiriyoruz. Akşam okul çıkışı da rehber ablamız listeden kontrol ederek bütün öğrencilerin serviste olduğuna bakıyor. Yine emniyet kemeri takılıyor, belirlenen güzergahta çocuklar evlerine bırakılıyor. Eğer öğrenciyi teslim alacak kimse yoksa servis sürücüsünden de yardım alarak anne veya babaya cep telefonlarından ulaşılmalı ve velinin talebine göre davranılmalıdır. Ayrıca servis merkez firması da aranıp bilgi verilmesi uygun olur. Eğer veliye ulaşılamıyorsa öğrenci asla kendi başına bırakılmamalı, tekrar okula geri bırakılmalı, ya da servis merkezine götürülmelidir" diye konuştu.