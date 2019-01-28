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Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, stat ve spor komplekslerinin aktif hale getirilmesi için çalışmalara başlıyor. Yılda ortalama 24 maç yapılan statlar, lig ve kupa maçlarıyla sınırlı kalmayacak. "Yaşayan Stat" projesiyle, bu mekanlar birer spor okuluna dönüştürülecek.
STATLAR 24 MAÇLA SINIRLI KALMAYACAK
Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; "Yaşayan Stat" projesiyle öğrenciler ve vatandaş, 24 saat boyunca hem statları hem de statlara bağlı spor komplekslerini kullanabilecek. Türkiye genelindeki stadyumlarda lig ve kupa maçları dahil olmak üzere ortalama 24 maç yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, "Bu mekanlar büyük ve işlevsel alanlar. Biz de tabi ki 24 maç yapıp ışıkları kapatalım istemiyoruz" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldığı bir toplantıda statların spor okulu olarak değerlendirilmesi yönünde açıklamalar yaptı.
AVRUPA STANDARTINDA ZEMİN DEĞİŞİKLİĞİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen çalışma kapsamında, stadyumların spor okulu olarak kullanılması için çalışmalar sürüyor. İlk etapta statlardaki eksikler giderilecek. Avrupa standartlarında zemin değişiklikleri gerçekleşecek. Beşiktaş stadında gerçekleşen bir konseri örnek veren bir diğer yetkili, "Zeminlerin elden geçirilmesi gerekiyor. Bir konserden sonra Beşiktaş stadının zeminin toparlanmasının yaklaşık 1 yıl sürdü" dedi.
Statların yanı sıra buralara bağlı spor kompleksleri de 24 saat kullanıma açık olacak. Kayseri'deki Kadir Has Stadyumunu örnek veren yetkili, "Bu stat aktif olarak kullanılıyor. Diğer stat ve spor salonlarından da bu şekilde istifade edilmesini istiyoruz" dedi. Kadir Has Stadyumuna bağlı komplekste yılın 12 ayı öğrenci ve vatandaşa yönelik, çeşitli branşlarda kurslar veriliyor.
OKULDAN SONRA KİLİT VURULMAYACAK
"Yaşayan Stat" projesi stat ve spor salonlarıyla da sınırlı kalmayacak. Okullardaki ve mahallelerdeki spor salonlarına okul bittikten sonra kilit vurulmayacak, 24 saat kullanıma açık olacak. Futboldan koşuya, buz hokeyinden tenise, spor için bütün mekan sorunu giderilmiş olacak.
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